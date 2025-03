Gli scatti lungo le ’Strade blu’

La mostra ’Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways’, trentotto scatti in bianco e nero realizzati negli Stati Uniti dal regista di cinema del reale Francesco Conversano, apre i battenti sabato alla Fondazione Cirulli di San Lazzaro di Savena. Scatti realizzati in diversi anni, percorrendo tante strade dell’’Altra America’, durante le riprese che portarono alla realizzazione di vari film documentari girati insieme a Nene Grignaffini per la Rai.

Francesco Conversano, cosa sono le Strade Blu americane? "Sono le strade minori, tipo le nostre strade provinciali. Quelle insomma colorate in blu sulle mappe Rand McNally. Negli anni Ottanta lo scrittore nativo americano William Least Heat-Moon scrive il libro ’Blue Highways’ dopo aver intrapreso un viaggio in cui segue solo le strade blu secondo un percorso emotivo e nato dalla casualità. Ecco, io e Nene ci siamo ispirati a lui per raccontare allora l’America, quella dopo l’11 settembre nel 2002, quella della guerra in Iraq nel 2003 e l’America del 2008 quando è diventato presidente Obama. Tre momenti topici che fotografavano la Small Town America, poco conosciuta che però ti fa scoprire la faccia più dura e resistente del Paese".

Nella sua percezione quella parte d’America meno battuta dalle traiettorie turistiche, oggi è diversa? "È cambiato poco. I valori sono più o meno sempre quelli, le ossessioni sono le medesime, come le violenze, il problema della religione quando diventa un po’ eccessiva, quello della discriminazione, del razzismo, la divisione tra ricchi e poveri. Mi pare che certi valori come Dio, patria e famiglia, la supremazia del bianco, si siano però radicalizzati ulteriormente. La ruralità paesaggistica e umana mi pare sia così da sempre, cosa che è la sua bellezza e il suo limite".

Ma ecco che tutto questo immaginario, nello sguardo di un artista, diventa una grande ispirazione se si cercano delle storie. "In questo immaginario, come anche per i film, abbiamo cercato la parte simbolica. Quando giravo e scattavo le foto lo facevo col filtro di tante cose che ho letto, della musica che ho ascoltato, dei quadri che ho amato. Guardando questi luoghi e questa umanità non potevo non avere in mente Hopper e la sua pittura, la musica di Dylan, non potevo non pensare a Kerouack o a Raymond Carver o a tutto il nuovo cinema americano degli anni Settanta".

Cosa ha cercato per i suoi scatti? "Cerco sempre, anche per i film, la dialettica tra visibile e invisibile, tra il mostrare e il nascondere. Ho raccontato molto le megalopoli del mondo ma ad un certo punto ho sentito l’esigenza di raccontare l’immaginario invisibile di questa America, questa parte oscura cara anche a David Lynch che non riesci a interpretare. Mi piace stare in questo ambito del non visto e così mentre giravamo i film facevo anche le foto. Questo è il risultato".