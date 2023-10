Gli sciacalli del web. Profili falsi e menzogne per guadagnare followers

Non è bastato l’estremo gesto di un ragazzo di appena 23 anni a placare il tribunale del web che governa i social. Non è bastato il dolore di un padre di cui è stato anche ‘rubato’ il video, con le toccanti e strazianti frasi verso un figlio che non c’è più, soltanto per ri-postarlo sul proprio profilo e ottenere qualche click. E non è bastata quell’ultima, tragica diretta su TikTok in cui Vincent Plicchi ha deciso di togliersi la vita, per frenare il vortice di odio attorno alla tragedia.

I contenuti che compaiono cercando l’account "Inquisitor3" (come si faceva chiamare il noto cosplayer bolognese) sul social cinese, ma anche sulle altre piattaforme come Instagram e Facebook, parlano da soli. Come i profili falsi che, nelle ultime ore, continuano a spuntare e a essere creati da chi, solo per agguantare quella fatidica notorietà sul web, fa sciacallaggio sulla morte di un ventitreenne: uno di questi conta già 17mila seguaci, un altro oltre 22mila. E ne stanno nascendo altri.

C’è poi chi ha fatto anche di più e, spacciandosi per Inquisitor3 o per un suo conoscente, ha commentato uno dei tanti video pubblicati dicendo: "Vincent sta bene, non è morto. È in ospedale".

E arrivano, immancabili, anche i giustizieri. Solo che non si tratta di un social network, di un videogioco come ‘Call of Duty’ – di cui Vincent era appassionato – o di uno scherzo, ma di una tragedia in carne e ossa. Compaiono come funghi, tra un ‘reel’ e l’altro, le presunte coordinate dove vive la coppia di ragazzi che ha tentato di infangare la reputazione del giovane, additandolo come pedofilo, dopo averlo attirato con l’inganno. Dopo che una dei due, una ragazza di 17 anni, si è finta maggiorenne spingendolo a flirtare.

Su TikTok sono scritte nero su bianco una latitudine e una longitudine ben precise, che non riporteremo, con una scritta: "Fate girare il più possibile". E ancora: "Mille o anche più persone sanno dove abitate". Perché il mare magnum dei social, ormai è noto, porta anche a questo.

Prima, in pochissimi secondi, si emette la condanna, senza possibilità di appello. Poi ecco, inesorabile, la ‘shitstorm’ (dall’inglese letteralmente ‘tempesta di cacca’): insulti, vessazioni, addirittura minacce. E infine, quando la tragedia è ormai sotto gli occhi di tutti, è il tempo del dietrofront, della disperazione, del cordoglio. E della giustizia fai da te. Come se una vita spezzata non fosse già abbastanza.

Il web continua a dividersi sulla vicenda, ma soprattutto a parlarne. Perché nell’era digitale anche solo parlarne porta visibilità. Qualcuno continua a ri-postare i video e ad additare Vincent come maniaco. Qualcuno prova a confutare il tutto, spiegando che la versione dei fatti è ben diversa e, forse, prima di sputare verdetti bisognerebbe informarsi. Il pubblico, il popolo della Rete, intanto, resta a guardare i gladiatori scontrarsi nel Colosseo virtuale, fino al momento in cui prende direttamente la parola. Il più delle volte, su qualcosa di cui non conosce nulla, se non quello che ha trovato sommariamente online. Emoticons e ‘faccine’ fanno il resto: colombe bianche in segno di dolore, coltelli per chi grida vendetta, lacrime per chi Vincent lo conosceva davvero o per chi è rimasto angosciato da questa vicenda. Solo un aspetto resta innegabile: la giungla dei social è più che fuori controllo e le speculazioni di queste ore, per una manciata di like o follower in più, raccontano tutto.