Gli sciacalli dell’alluvione al centro Inail

Non solo i danni dell’alluvione. Anche gli sciacalli ci si mettono a rendere più difficoltosa la ripartenza del centro protesi Inail di Vigorso. I carabinieri della stazione di Budrio e della compagnia di Molinella stanno indagando su un ingente furto messo a segno nel centro di via Rabuina: i fatti risalgono ai giorni immediatamente successivi all’alluvione di ottobre, quando ancora una volta, come già accaduto lo scorso anno, la struttura era rimasta sott’acqua.

Approfittando del caos di quei giorni di emergenza, con il centro chiuso e vuoto, alcuni sciacalli, ancora ignoti, sono entrati in azione: sono stati portati via decine di chilometri di cavi di rame, sono stati forzati armadietti e distributori, svuotati di tutto il contenuto. I predoni hanno tentato anche di scassinare il bancomat della struttura, senza però riuscirci. Con i danni causati dall’alluvione, nessun allarme poteva essere in funzione: così il furto è stato scoperto solo nei giorni successivi. I danni sono ingenti, non solo in termini economici: i cavi di rame, infatti, alimentavano anche importanti macchinari, adesso inutilizzabili. Un problema che si aggiunge alla contingenza dei danni dovuti all’alluvione. I militari dell’Arma, appena ricevuta la denuncia, hanno subito avviato le attività per risalire agli autori del colpo, attuando anche una vigilanza nei pressi del bancomat fino a quando non è stato possibile l’arrivo del personale che lo ha svuotato del denaro ancora contenuto.

Il sospetto è che si possa trattare dell’opera di gruppi di sciacalli che già nei giorni immediatamente successivi al disastro erano stati segnalati in azione in più zone della provincia colpite dalla furia del maltempo. Questo, mentre si sta valutando l’ipotesi, sul medio termine, di trasferire in un nuovo sito, sempre a Budrio, il centro protesi, per proteggerlo da eventuali nuove esondazioni dell’Idice. Intanto però la riapertura dell’attuale struttura è prevista per la fine di gennaio. In questa fase i pazienti potranno accedere alle varie prestazioni, al day hospital (niente ricoveri lunghi) e attività ambulatoriali. Di sicuro, a fine gennaio, sarà chiamato anche Samuel, il bimbo di sei anni che attende la sua protesi e che, per questo, ha scritto una letterina a Babbo Natale.

Nicoletta Tempera