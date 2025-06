Gli scolari scrivono al sindaco: "Semafori pedonali troppo brevi"

Ventidue piccoli cittadini crescono: prendono la penna e, come gli ha insegnato la loro maestra Cristiana, scrivono al sindaco Matteo Lepore, lamentando come il verde per i pedoni, nei semafori, sia troppo breve. ‘Lettera al sindaco’ recita l’intestazione che prosegue: "Noi studenti di classe quinta delle scuole Acri segnaliamo quanto segue. Le nostre insegnanti spesso ci portano in centro o nelle vie della Bolognina per attività didattiche varie. Abbiamo notato che i semafori pedonali hanno una durata troppo breve, rispetto a quelli per le automobili. Ci chiediamo: dov’è il rispetto per i pedoni? Ci auguriamo che la nostra segnalazione venga presa in considerazione e porgiamo distinti saluti".

Sotto le firme: Kym, Sara, Alae, Ankel, Jinyou, Lorenzo, Vanesa, Filippo, Soraya, Godsent, Simone, Raphael, Saba, Rani, Denisa, Anabia, Sheyona, Helena, Aliù, Urwa, Akhibul e Aiman. Spedita a Palazzo d’Accursio, l’epistola, su un foglio a righe grandi, ha ricevuto la risposta del sindaco che manda un "abbraccio a voi e alle vostre e ai vostri insegnanti". "La tutela di chi si muove a piedi o in bicicletta è da sempre per noi una priorità – spiega -. Per questo abbiamo deciso di promuovere la Città 30, il cui obiettivo principale è quello di azzerare le morti in strada, creando una città a misura di tutte e tutti con strade più sicure, spazi pubblici più belli, vivibili e pedonali".

Tante "le piazze scolastiche pedonali che stiamo realizzando per offrirvi degli spazi in cui poter stare insieme, giocare e divertirvi". In questo senso, "anche la segnalazione che mi fate va nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni, al contrario di quanto si potrebbe pensare". Il tempo pedonale, spiega "viene calcolato in base alla larghezza della strada e alla velocità media di camminata di un pedone. I semafori sono più brevi per servire più utenti e garantire maggiori opportunità di attraversamento senza che il pedone debba aspettare troppo".

Il tempo più breve "riduce il rischio che le persone inizino ad attraversare troppo tardi e siano sempre in sicurezza". Il pedone che ha "iniziato ad attraversare durante il verde ha sempre diritto di completare l’attraversamento anche se il semaforo è già rosso. Questo perché spesso i semafori pedonali includono un periodo di cosiddetto "giallo lampeggiante" o "rosso protetto" durante il quale non partono ancora le auto, dando un ulteriore margine di sicurezza ai pedoni che stanno completando l’attraversamento".