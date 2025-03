Gli scritti critici di Paolo Volponi

Italia Nostra propone oggi alle 17 nella sala dello Stabat Mater in Archiginnasio un incontro, introdotto da Jadranka Bentini con la partecipazione di Renato Barilli, Raffaele Milani e Antonio Prete per presentare ’Paolo Volponi. Scritti di critica 1956 – 1994. Il principio umano dell’arte’ (Electa 2024). Paolo Volponi è stato scrittore, poeta, senatore della Repubblica nel corso di due legislature. In occasione del centenario della nascita, le pagine di un saggio sull’arte e sugli artisti di Volponi e i suoi scritti, trovano posto in un’edizione che li raccoglie in toto. L’incontro rappresenta un’occasione per capire a fondo l’interpretazione, in senso più integrale, dell’arte di Volponi.

Nicoletta

Barberini Mengoli