Gli scrittori fanno ’rete’ e vogliono un festival

di Benedetta Cucci

Bologna capitale… della scrittura. Si è aperta ufficialmente ieri, lanciata da Carlo Lucarelli al cospetto di Elena Di Gioia, delegata alla cultura del nostro comune, la sfida a Torino, Pordenone, Mantova o Roma – molto amichevole ma certamente competitiva – per fondare all’ombra delle Due Torri, un Festival della letteratura e al contempo una Casa della Letteratura, sul modello delle celebri Literaturhaus mitteleuropee. Una proposta allettante nella nostra città, che sulla scrittura offre mille narrazioni possibili, ma che non ha mai elaborato un progetto che le contenesse tutte, tra scrittori, eventi, iniziative pubbliche. Proprio ieri, Lucarelli si è presentato in una veste nuova, quella di presidente di Scri.Bo, neonata associazione ‘nomen omen’, in compagnia di Marco Bettini, membro del consiglio di amministrazione, e insieme hanno raccontato una sorta di manifesto programmatico di tutto quello si vorrà rivoluzionare a Bologna, "un po’ carente di esperienze esclusivamente letterarie", per trasformarla nella ‘capitale del libro e della scrittura’.

Accanto a questi sogni in grande, anche quelli ben più grandi di portare la letteratura negli ospedali, nelle carceri e in tutti quegli ambienti caratterizzati da fragilità e solitudini. Se Scri.Bo, che riunisce al suo interno una cinquantina di scrittori made in Bologna, tra cui Marcello Fois, Licia Giaquinto, Giampiero Rigosi, Silvia Avallone, Danilo ’Maso’ Masotti, è una novità, il percorso che l’ha portata a esistere è storico.

Lo racconta Lucarelli, partendo dagli anni Novanta del Gruppo 13, associazione di giallisti, e passando per l’Associazione Scrittori coordinata da Stefano Tassinari. "Scri.Bo – spiega– è nata per riprendere un discorso che avevamo interrotto ai tempi dell’Associazione Scrittori, ci eravamo un po’ fermati, ma ci siamo rimessi insieme perché ci sono ancora le stesse esigenze". E poi: "Bologna è una città meravigliosa e culturalmente importantissima, con tante iniziative e tanti punti di riferimento per arti e tanti linguaggi, ma meno nel campo della scrittura". Ma come sarà, nella visione degli scrittori, questa Casa? "Un luogo dove poter svolgere iniziative sulla letteratura e la scrittura, sul modello dei circoli letterari torinesi e romani", ma anche un luogo che funga da baricentro in cui "ospitare scrittori che vengono da fuori, magari all’interno di una foresteria, che fanno qui una residenza, tengono corsi, laboratori".

Il Festival, invece, che è "un’ambizione sfrenata", come sottolinea Bettini, potrebbe prendere vita da qui a 12 mesi e concettualmente "non assomiglierà a quelli attualmente esistenti sia in città che altrove perché si concentrerà su singoli temi". "Ora serve una sede – chiosa Lucarelli – e che l’amministrazione creda in questo progetto". Di Gioia non ha dubbi, questo progetto s’ha da fare. "E’ un patrimonio per la città ma anche a livello nazionale – è il commento – e il Festival presentato ci porta a ragionare su ciò che ancora non c’è e che potrà dare ancora più vigore a Bologna capitale degli artisti".