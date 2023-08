Gli sfila l’orologio da 10.000 euro Torna la ‘tecnica dell’abbraccio’

di Chiara Caravelli

Si è avvicinata facendo finta di conoscerlo, lo ha abbracciato e nel giro di pochi secondi, gli ha sfilato dal polso un prezioso orologio in oro giallo da 10.000 euro.

È quanto successo nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, in zona Murri: la vittima è un cittadino italiano di 68 anni.

Ma ripercorriamo i fatti.

L’uomo, residente in zona, era uscito a fare una passeggiata con il suo cane quando a un certo punto è stato avvicinato da una donna.

La ladra, senza che il sessantottenne avesse il tempo di capire cosa stava succedendo, lo ha abbracciato facendo finta di averlo riconosciuto come una persona cara, e con la solita destrezza di chi compie questa tipologia di furti, gli ha sfilato dal polso l’orologio da 10mila euro. Poi, si è immediatamente data alla fuga senza lasciare alcuna traccia.

All’uomo sono bastati pochi minuti per accorgersi che era stato vittima di un furto.

Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto con una volante dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto con strappo in zona Murri, si sono precipitati sul posto e, prima di raggiungere la vittima nel punto in cui si era consumato il furto, hanno effettuato alcune ricerche in tutte le vie limitrofe.

L’uomo, sentito dai poliziotti, ha riferito l’esatta dinamica dei fatti e, successivamente, ha fornito anche una descrizione della donna. Descrizione che è stata immediatamente condivisa con gli altri agenti che procedevano alle ricerche in tutta la zona.

Non solo, i poliziotti hanno anche raccolto i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei condomini vicini a dove è stato commesso il furto al fine di trovare elementi utili per il riconoscimento della malvivente.

Dopo l’episodio di furto con strappo di giovedì scorso, l’ennesimo che si è consumato attraverso la consueta ’tecnica dell’abbraccio’, la Questura ha diramato un appello a tutti i cittadini affinché prestino la massima attenzione nel caso in cui, come per l’episodio che ha visto protagonista lo sfortunato sessantottenne in zona Murri, venissero avvicinati da soggetti sconosciuti che tentano approcci fisici.