Gli Skillet aprono Bonsai

Al via al Parco Delle Caserme Rosse inizia stasera ’BOnsai’, la rassegna estiva piccola, ma con una interessante line up che unisce nomi affermati a curiosità sia italiane che internazionali. Ad aprire la rassegna sarà, alle ore 20.30, il christian rock degli americani Skillet, con la loro unica data italiana, a cui seguiranno, fino al 20 luglio, artisti italiani, come Il Teatro degli Orrori, I Patagarri (21 giugno), Finley, Fuckyourclique, Nayt e Fast Animals and Slow Kids, e artisti internazionali, come Millencolin (26 giugno), gruppo punk-rock svedese (aperti dai Bull Brigade), i Blonde RedHead, Molchat Doma, la leggenda del basso Marcus Miller, la band alternative The Jesus and Mary Chain, dalla Scozia, e i Public Image LTD, rappresentanti del post-punk inglese.