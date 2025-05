Gli smartphone ai bambini: "Dannosi, vanno limitati": "Servono corsi per usarli"

Smartphone ai bambini: sì o no? Dare o non dare il cellulare ai minori, soprattutto ai più piccoli, è un tema delicato che, negli ultimi anni, visto anche quanto i dispositivi siano sempre più presenti nelle nostre vite, ha assunto sempre più centralità nel dibattito pubblico e politico.

Non è un caso che, per la prima edizione degli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in programma a Bologna dal 22 maggio al 6 giugno –, sia stato scelto proprio l’impatto dei device digitali su bambini e ragazzi come tema centrale.

Ma qual è l’opinione di genitori, nonni, educatori e cittadini comuni? Secondo i dati della Società Italiana di Pediatria, oltre il 40% dei bambini sotto i due anni viene esposto a schermi. Sentendo questo dato, Gabriella Gamberini scuote la testa, un po’ affranta ma non sorpresa: "Mi arrabbio quando vedo genitori che lasciano i figli tutto il giorno col telefono, è estremamente dannoso. Oggi si allatta guardando lo schermo invece del bambino, e così capita che i piccoli sviluppano ritardi nel linguaggio per mancanza di attenzione e comunicazione, sia visiva che verbale. I miei nipoti ormai grandi, quando vengono da me, sanno che il telefono si mette via: stiamo insieme davvero, ed è così che imparano cosa nuove dai nonni".

Anche Ilenia Burgio, da mamma, si dice contraria nel dare il telefono ai bambini, soprattutto se piccolissimi: "Lo schermo crea eccitazione e quando lo si toglie crea loro dipendenza. Però bisogna distinguere tra casa e scuola. Sono maestra alla primaria e penso che, a scuola, può essere uno strumento utile per la ricerca o per attività didattiche. In famiglia, invece, più tardi si inizia, meglio è. Il problema è che se tutti lo danno ai figli, chi non lo fa rischia di isolare il proprio bambino. È una sfida difficile: serve equilibrio e buon senso".

Da una parte, quindi, i genitori hanno la responsabilità enorme di dare il buon esempio, anche se – come racconta Arianna Dondi – "non è semplice, visto che ci vedono sempre con il telefono in mano, per lavoro o per comunicare in famiglia". Dall’altra, la scuola gioca un ruolo fondamentale. "Sono un’ex insegnante e credo che la scuola debba informare le famiglie sull’uso corretto delle nuove tecnologie – spiega Anna Ruggieri –. I genitori spesso non sanno cosa sia meglio per i propri figli e la scuola in questo deve aiutarli. L’uso inconsapevole dello smartphone è dannoso, tutti vanno messi in guardia. Ho vissuto con preoccupazione questi temi a scuola, anche per la poca preparazione degli stessi docenti. Non credo però nei divieti rigidi: invece di una legge proibizionista, servirebbero corsi di educazione all’uso consapevole. Altrimenti si rischia l’effetto opposto".

E sulla proposta di legge per vietare l’uso dello smartphone a scuola, soprattutto nella primaria e media – che era già stata avanzata in campagna elettorale da Isabella Conti, assessora regionale a Scuola, Welfare e Politiche per l’infanzia, e di cui si discuterà ampiamente durante gli Stati Generali dell’Infanzia e dell’adolescenza – i cittadini si dividono tra favorevoli e contrari. Per Peter Amaduzzi "è giusto vietare i cellulari nelle scuole, ci sono altri paesi europei che li vietano. I telefoni distraggono molto, soprattutto in ambito scolastico". Valeria Elison offre invece una prospettiva diversa: "Vietare il cellulare a scuola non è la soluzione. Bisognerebbe formare prima gli insegnanti, che poi possono educare i bambini. La tecnologia è già entrata nelle scuole, dalle Lim ai tablet. Se togliamo il pregiudizio che il telefono sia "il male", forse i bambini svilupperanno competenze che noi non abbiamo mai avuto". Infine, Alice Boldri aggiunge: "Vietarli a scuola? Non credo che sia il posto dove ne abusano di più".