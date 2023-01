Gli spazzini di quartiere raddoppiano Mappa delle utenze senza carta smeraldo

Gli spazzini di quartiere raddoppiano. Come in Bolognina, dove già i passaggi per la pulizia dei cassonetti sono due al giorno, anche in altre zone della città, considerate critiche, il servizio sarà doppio. Ad anticiparlo è Simone Borsari, assessore comunale ai Lavori pubblici. "Stiamo lavorando per raddoppiare la presenza degli spazzini di quartiere anche in altre zone considerate critiche, oltre alla Bolognina", dice l’assessore, rispondendo in Consiglio comunale alle interrogazioni dei consiglieri Samuela Quercioli (Bologna Ci Piace) e Fabio Brinati (Fdi). Palazzo D’Accursio, aggiunge Borsari, sta anche mappando "le utenze che risultano, ad oggi, non aver ancora ritirato la carta smeraldo", che serve per aprire i nuovi cassonetti automatici per l’indifferenziata.