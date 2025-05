Gli sponsor al fianco delle nuove generazioni

’Il Resto del Carlino’ chiude, con la premiazione di questa mattina al Royal Hotel Carlton, la 23esima edizione del progetto ’Cronisti in Classe’, che abbraccia la comunità più giovane sotto le Due Torri, cioè quella composta da alunni e alunne delle scuole medie ed elementari. Al fianco del Carlino nella realizzazione della longeva iniziativa ci sono realtà territoriali che hanno creduto fortemente in ’Cronisti in Classe’, sostenendo il progetto che porta nelle classi e negli istituti scolastici il mondo dell’informazione, grazie alla lettura dei quotidiani e all’elaborazione di articoli e contenuti, preceduti da un lavoro di ricerca e indagine eseguita dagli studenti stessi. È corposa la lista degli sponsor che hanno affiancato il nostro giornale in questo percorso: chi da sempre, dalla prima edizione, e chi si è aggiunto con il passare del tempo, la squadra degli sponsor è cresciuta.

E anche loro, con alcuni rappresentanti della redazione del Carlino, saranno al fianco degli studenti durante la cerimonia di premiazione, consegnando in alcuni casi anche dei premi, scelti seguendo i valori che ogni realtà sostiene. Nella lista, da tanti anni, c’è Conad Toscana, così come Rekeep ed Emil Banca. Tra la squadra degli sponsor, troviamo anche Confartigianato, Gran Reno, Centergross, Campa e Selenella. Banche, imprese e realtà hanno fatto squadra per permettere ai giovanissimi di cimentarsi nel mondo del giornalismo. E dopo mesi di lavoro, potranno ringraziare loro per il contributo che ci hanno regalato.

Mariateresa Mastromarino