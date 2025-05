Gli sponsor e il sostegno al progetto: "Voi giovani fate crescere il futuro"

Sostenere le nuove generazioni, stando al loro fianco anche nel percorso formativo e didattico. Questa è la missione incarnata dagli sponsor di Cronisti in Classe, che per l’edizione che si è appena conclusa ha potuto contare su una corposa squadra di partner: al fianco del Carlino, infatti, ci sono stati Confartigianato, Campa, Centegross, Conad Nord Ovest, Emil Banca, Gran Reno, Rekeep e Selenella. Un gruppo di realtà e aziende strettamente connesse al territorio. Prima della consegna delle targhe speciali da parte di alcuni sponsor, tutti hanno preso parola per ringraziare personalmente gli studenti in sala.

"Per noi è stata un’esperienza del tutto nuova – commenta Graziano Ventura, vicepresidente di Centegross –. Lavorare con i ragazzi è una cosa bellissima e vedervi qui tutti insieme è molto bello. C’è ancora tanto da fare: ragazzi, siete bravissimi". Il plauso arriva anche da Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area Bologna Est di Confartigianato Bologna Metropolitana: "I ragazzi sono una risorsa importante – afferma – e i loro lavori sono bellissimi, ma non avevamo dubbi. Partecipiamo con grande entusiasmo, perché vogliamo essere partner di chi aiuta a fare crescere il futuro", come il nostro campionato.

Presente anche Juri Cervi, socio e vicepresidente di Conad Nord Ovest: "Noi ci sentiamo parte della comunità e ci piace credere nei giovani totalmente, supportandoli e dando loro voce. Farlo è fondamentale". Davanti ai partner, "abbiamo la platea del futuro – sostiene Dante Pagnini, capo area Emil Banca Bologna –. Godetevi questo momento bellissimo e vi incoraggio a studiare. La nostra banca è di comunità, quella del territorio, sempre vicino a persone e associazioni: questo premio ne è la prova". "Abbiamo la responsabilità di portare nel futuro il nostro messaggio, di società di mutuo soccorso, che non tutte le generazioni più giovani conoscono – dice Giusy De Vitis, responsabile Adesioni e comunicazione di Campa –. Tutto ciò che stimola le giovani menti nello spirito solidale viene da noi sostenuto".

Con un messaggio scritto, presenti anche Rekeep e Gran Reno. "Questa iniziativa rappresenta il nostro impegno nel supportare attività sociali, culturali ed educative sul territorio da parte di Gran Reno – scrive Piero Mauro, shopping center manager –. Come centro commerciale, crediamo di avere una responsabilità che va oltre la dimensione economica: vogliamo essere un punto di riferimento attivo nella comunità, contribuendo alla crescita delle nuove generazioni". Da dieci anni, Rekeep è sponsor dell’iniziativa: "Ho un solo augurio per tutti voi – fa sapere il presidente Claudio Levorato –: che l’esperienza che avete vissuto possa esservi d’aiuto per orientarvi in questo nostro mondo, complesso e veloce, con spirito critico e curiosità, ingredienti essenziali per rendervi i cittadini consapevoli di cui abbiamo bisogno".

m. m.