Gli sponsor: "Ragazzi, targhe speciali per i vostri sogni"

Stare al fianco delle nuove generazioni, accompagnando gli adulti del futuro nel loro percorso formativo, didattico e di crescita. La missione degli sponsor di ’Cronisti in Classe’ si è trasformata in realtà, e la cerimonia di ieri ne è stata la prova. I relatori uno a uno hanno spiegato perché sostengono il progetto. Come Rekeep, che lo fa da nove anni, perché "c’è bisogno di leggere e di scrivere per capire cosa accade nel mondo – spiega Chiara Filippi, head of communication –. Questo vi porta fuori dalle aule e vi fa confrontare con ciò che c’è fuori. E approfondire le tematiche è fondamentale". L’intera platea ha seguito poi il discorso di Riccardo Grassi, socio Conad Nord Ovest di Bologna. "La margherita del nostro logo rappresenta l’unione dei valori che rappresentano le persone che lavorano dentro Conad – risponde –. E mettiamo ’le persone oltre le cose’, perché mettiamo la gente al centro, dialogando con loro e partecipando a progetti come questo, entrando nelle scuole".

Partner storico è Confartigianato. "Siete il futuro e le nostre prospettive – racconta ai giovani Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area Bologna –. Siate sempre curiosi, informative e applicate intelligenza e pensiero quando reperite informazioni: il Carlino è un veicolo di informazione fondamentale". Chiude il cerchio Matteo Passini, direttore generale di Emil Banca. "Da tempo seguiamo il progetto perché comunicare e avere spazio per farlo è importante – conclude –. I temi trattati sono interessanti e importanti: cercate di mantenere questa curiosità, leggete giornali e libri, perché è così che si fa il giro del mondo". Dopo gli interventi, la consegna dei premi alle scuole individuate.

m.m.