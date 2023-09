Gli sportivi si tassano per giocare a padel

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo campo da Padel che andrà ad arricchire l’offerta degli impianti sportivi di Vergato. Si tratta di un’opera importante e molto attesa, realizzata grazie alla stretta collaborazione tra l’amministrazione e il Circolo Tennis Vergato. In questo modo non si darà solo una risposta alle nuove esigenze sportive del territorio, ma con l’organizzazione dei corsi per i più giovani si cercherà di contrastare il fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva tra i più giovani. "Fin da quando ci è stata illustrata questa idea ed esigenza da parte dei dirigenti del nostro Circolo Tennis – spiega il sindaco Giuseppe Argentieri – ci siamo adoperati per identificare l’area più idonea e renderla tecnicamente disponibile. A tal proposito è stato necessario approvare un atto urbanistico in consiglio comunale. Abbiamo sposato con convinzione questo progetto perché riteniamo che lo sport sia uno dei pilastri su cui si appoggia una comunità sana. Ringrazio tutti i soci che si sono autotassati per realizzare l’opera, che è interamente finanziata da loro".

L’iniziativa ha trovato la sua conclusione grazie anche all’impegno dello Studio Tecnico Geometri Ilaria Pozzi e Leonardo Stefani e dello Studio Tecnico Ingegnere Leonardo Piccini, che hanno offerto la loro prestazione gratuitamente per lo studio, la progettazione e l’assistenza, mentre il Comune ha messo a disposizione lo spazio necessario che è a fianco dell’attuale skate park. "Questa occasione rappresenta una nuova opportunità di sport – conclude Argentieri – va a completare la riqualificazione di un’area sportiva di vitale importanza per il nostro comune, che ha visto l’installazione dello skate park realizzato dall’amministrazione comunale in primavera e il completo rifacimento della staccionata di protezione".

Massimo Selleri