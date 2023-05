Gli stampatori romagnoli nel regno dei foulard artistici

Ha inizio con il ritrovamento di una foto, l’avventura che ha portato otto stampatori romagnoli a ritrovarsi autori di foulard artistici con fantasie ben distanti dai classici motivi a ruggine, quali spighe di grano, baruffe di galletti, brocche di vino e tralci di vite. E a finire nella mostra ’Tradizione futura. La stampa romagnola tra arte e mestiere’ allestita alla Fondazione Fashion Research Italy. Un giorno infatti Alberto Masotti, ex presidente La Perla e dal 2015 alla guida di F.FRI, con sede in via del Fonditore 12, riguardando immagini di collezioni passate, ne scopre una del 1974: ci sono abiti con stampe realizzate da un artigiano di Gambettola. Masotti è un curioso, non ha mai tagliato con l’innovazione e con quel modo sfidante di portare avanti un’azienda, quindi decide di andare a trovare l’artigiano e da quell’incontro gli si apre un mondo. Viene a conoscenza dell’associazione cesenate Stampatori Tele Romagnole, partecipata da dieci famiglie con botteghe che si tramandano di generazione in generazione, e gli viene l’idea meravigliosa per preservare un mestiere prezioso e proiettarlo nel futuro, con rispetto, facendolo conoscere a un pubblico più vasto e al Made in Italy.

Invita gli stampatori a immergersi nell’archivio tessile della Fondazione con 30.000 disegni, in particolare delle stampe dei foulard Hermes, e il risultato, racconta Masotti "è un incrocio molto ben riuscito tra la visione di un loro saper fare e i motivi degli archivi, dimostrando che il mondo artigiano è pronto per il Made in Italy". Con la benedizione del ministro Adolfo Urso che fa sapere di star portando avanti l’introduzione di IGP per la stampa romagnola.

Ecco quindi, stampi in legno di pero e pasta di ruggine alla mano per otto botteghe che hanno realizzato otto foulard in seta dell’azienda Ostinelli in tiratura di un massimo di quaranta pezzi ognuno, con pappagalli, monstere e fantasia animalier per Stamperia Bertozzi, un cavallo imbizzarrito circondato da una cornice a scacchi per Antica Stamperia Carpegna, fiori di campo per Miserocchi, motivo barrè e stelle bianche e azzurre per Pascucci, veliero in navigazione per Ruggine, farfalle viola per Braghittoni, pizzo e pois bianchi su sfondo blu per C’era una volta, elementi geometrici che richiamano il folklore africano per Peromatto.

Benedetta Cucci