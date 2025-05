Gli Stati Generali dell’Infanzia. Conti: "Niente telefonini ai piccoli. E ok al nuovo calendario scolastico"

Al via gli Stati Generali dell’infanzia e dell’adolescenza in città dal 22 maggio al 6 giugno. Momenti clou: l’inaugurazione in viale Aldo Moro, poi il giorno dopo al Tecnopolo. Lo annuncia Isabella Conti, assessora regionale a Scuola, Welfare e Politiche per l’infanzia, mettendo al centro il tema dell’impatto dei device digitali su bambini e ragazzi. Dalla prima edizione degli Stati Generali, a cui è stato inviato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, oltre a tanti esperti, uscirà anche una proposta di legge alle Camere per spingere lo Stato a vietare gli smartphone ai giovanissimi, limitandoli nelle scuole. La proposta era già stata avanzata in campagna elettorale da Conti, ma – rilancia – "mi piacerebbe fosse il frutto di una riflessione collettiva. C’è urgenza di intervenire anche in sede legislativa", ricordando come l’ex ministra Marianna Madia – che sarà ospite agli Stati Generali – abbia già in cantiere una proposta di legge bipartisan proprio per limitare gli smartphone ai più piccoli. L’idea, intanto, è quella di formare i pediatri "sul rischio di esporre i bambini ai device digitali" e di avviare una campagna di sensibilizzazione, con incontri formativi rivolti a docenti e famiglie. L’ex sindaca spiega l’importanza della formazione, visto che "sarebbe sbagliato colpevolizzare i genitori perché lasciano gli smartphone ai bambini, ma dobbiamo far capire cosa significa esporli a questi dispositivi in tenera età. Se staranno davanti agli schermi non saranno cittadini, ma consumatori".

I dati sulla psichiatria infantile sono impietosi: dal 2010 ad oggi c’è stato un aumento esponenziale dei ricoveri, pari al +183%, mentre i disturbi d’ansia sono cresciuti del 265% e quelli alimentari del 483%. Stando poi al report della Società Italiana di Pediatria, oltre il 40% dei bambini sotto i 2 anni viene esposto a schermi.

Altro tema ’caldo’ è quello della riforma del calendario scolastico che dovrà attendere il 2026-2027: le modifiche caldeggiate da diverse associazioni trovano d’accordo l’assessora (inizio a settembre qualche giorno prima, conclusione a giugno qualche giorno dopo e una pausa a metà anno, lo ’spring break’), ma dovranno essere condivise con tutti i soggetti coinvolti, compresi gli operatori turistici della riviera romagnola.

"Il tema del calendario mi sta a cuore – premette Conti – ma le scuole vanno strutturate perché siano più vivibili con temperature elevate". Quindi avanti con la ’rivoluzione’ (che trova sponde anche nel centrodestra, da Valentina Castaldini a Elena Ugolini), ma "senza strappi": "Quando ho parlato di ‘spring break’ tra primo e secondo quadrimestre mi sono presa l’impegno di coinvolgere tutti". Conti, infine, cita anche il caso-Osteria del Sole e l’accesso vietato ai minori. "Servono spazi per i più piccoli, come in nord Europa".

Rosalba Carbutti