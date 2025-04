Gli stipendi crescono con gli utili. Premio fino a 2.800 euro l’anno

Borse di studio per i figli, congedo matrimoniale allungato fino ai sei mesi, contributi ai genitori con figli che frequentano l’asilo, aumento dell’indennità di lavoro notturno e premi di partecipazione agli utili aumentati fino al massimo di 2.800 euro l’anno. Questa in sintesi l’ipotesi di accordo appena siglata tra la dirigenza di Philip Morris Bologna e i rappresentanti sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec. Un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, che entro il mese di maggio verrà sottoposta al voto dei circa 2.200 lavoratori impiegati dalla multinazionale nei siti produttivi di Valsamoggia e Zola.

"L’intesa, molto ricca e articolata, punta sulla partecipazione, sull’innovazione, sugli aumenti salariali e delle tutele, e al benessere dei dipendenti", scrivono in una nota i rappresentanti dei lavoratori dopo avere siglato un documento frutto di tredici mesi di trattativa. I punti salienti non riguardano solo gli aspetti economici, che vedono comunque aumentare il ‘premio di partecipazione’ che potrà aumentare il salario fino a 2.805 euro a regime. Cifre che verranno incrementate del 30% nel caso di conversione del premio in welfare, per un totale complessivo di oltre 3.600 euro. L’importo del credito welfare assegnato a ciascun lavoratore ogni anno aumenta poi da 350 a 500 euro annuali. Aumenta anche il premio di lavoro notturno dagli attuali 5 euro fino a 10 euro a regime, per una crescita annuale di 330 euro. L’accordo prevede, tra le altre cose, che Philip Morris stipulerà un’assicurazione a suo carico per incidenti mortali e invalidanti.

"Questa ipotesi non punta esclusivamente a incrementare il livello di benessere e di tutela dei lavoratori di Philip Morris – spiegano i sindacalisti Vincenzo Mauriello, Andrea Cuccu e Antonio Monteleone –, ma vuole creare un sistema di relazioni sindacali e di rapporto coi dipendenti che, partendo dalla partecipazione degli stessi, consideri le persone come elemento imprescindibile per la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’impresa".

In tema di partecipazione, benessere e tutele si estende il periodo entro il quale si potrà usufruire del congedo matrimoniale, fino a 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Poi si riduce la percentuale necessaria per accedere al congedo per cure e si estende il riconoscimento dell’integrazione salariale fino ai 12 anni di età dei figli. In più, ai dipendenti con figli all’asilo, un mensile fino a 200 euro, oltre a contributi di 60 euro per i centri estivi.

g. m.