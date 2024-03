Gli stipendi de ’La Perla’. Lepore scrive ai ministri

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, scrive al Governo perché venga pagata la cassa integrazione alle lavoratrici e ai lavoratori de La Perla: "Sono da mesi senza stipendio ed è inaccettabile", afferma il primo cittadino, proprio dopo aver incontrato le operaie in presidio davanti al Comune per la giornata dell’8 marzo. Giovedì, intanto, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Vincenzo Colla, ha sollecitato l’esecutivo ad acquisire il marchio La Perla, se vuole davvero salvare il sito produttivo e l’occupazione.

"Sono assolutamente d’accordo con Colla, è importante acquisire il marchio – osserva Lepore parlando all’Agenzia Dire –, questo patrimonio italiano va salvaguardato". Inoltre, "oggi stesso (ieri per chi legge, ndr) ho firmato una lettera indirizzata ai ministri Marina Calderone (Lavoro) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), affinché sollecitino il pagamento della cassa integrazione". Secondo il primo cittadino, "il marchio della Perla ha un valore per il territorio, per le mani che l’hanno cucito e che l’hanno reso famoso nel mondo. Non sono i fondi finanziari che hanno reso la Perla famosa nel mondo, sono le lavoratrici di

Bologna e a loro credo dobbiamo dare il nostro massimo sostegno", ha ribadito poi in Consiglio comunale.

Solidarietà anche dai deputati del Partito democratico, Andrea De Maria e Virginio Merola, e dalla consigliera regionale demoncratica Marilena Pillati. Anche loro, infatti, hanno incontrato le lavoratrici de ’La Perla’ presenti in Piazza Maggiore, "per confermare il più convinto impegno al loro fianco. Sosteniamo la prospettiva dell’acquisto del marchio da parte del Governo. Chiediamo che le procedure per l’effettiva erogazione degli ammortizzatori sociali siano accelerate al massimo. Ci riserviamo su questo aspetto di assumere iniziative parlamentari".

Il ragionamento è il seguente: "Tutela del marchio e difesa dei posti di lavoro sono facce della stessa medaglia – continuano i due parlamentari democratici e la consigliera Pillati – . La qualità del lavoro e la professionalità delle lavoratrici sono la prima condizione per la continuità produttiva e per difendere un presidio fondamentale per il Made in Italy".