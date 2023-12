Gli studenti del Galilei donano al ’Sole’

Regali di Natale fatti a mano e confezionati ad arte sono stati consegnati ieri all’emporio solidale Il Sole dagli studenti della scuola media Galilei di Casalecchio. Una breve cerimonia che conclude un progetto intitolato: Un dono natalizio per la solidarietà ed affidato agli studenti del Collegio dei ragazzi (che raccoglie i rappresentanti di ogni classe e sezione) che a nome di tutti gli alunni della scuola hanno consegnato alla presidente dell’Empio solidale, Milena Bellini, 14 pacchi natalizi, nonché ulteriori scatole riempite con generi alimentari e per l’igiene personale. Un incontro al quale ha partecipato l’assessore al Welfare Massimo Masetti, il dirigente scolastico Roberto Bonica, la professoressa Chiara Casoni, la prof. Lucia Galiazzo e i volontari Rosalba e Maurizio. Nel dettaglio gli alunni della Prima e Seconda A e quelli della Terza E hanno decorato i 14 pacchi ricoprendoli con motivi natalizi, coinvolgendo anche un’alunna disabile, mentre gli studenti di varie classi, durante le lezioni di arte con il prof. De Gennaro e la prof.ssa Deodato, hanno realizzato originali biglietti di Natale con cui accompagnare i doni. "Si tratta di un progetto che si svolge da tre anni, avviato in occasione del trentennale della strage del Salvemini, con lo scopo di favorire nei più giovani l’attenzione al volontariato e alla cultura della donazione in un periodo in cui sono aumentati i casi di famiglie" ha spiegato la prof Casoni.