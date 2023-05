Gli studenti del Salvemini sul podio di tre concorsi nazionali

Tre concorsi scolastici nazionali e tre primi posti per l’istituto Salvemini di Casalecchio che sabato scorso ha conquistato i gradini più alti del podio al Coltiva corti contest di Cremona e al festival Mente locale Young con il il cortometraggio Un fiume: corteo e canto di comunità. E poi il primo posto al festival nazionale del teatro scolastico a Cesena con lo spettacolo: Bluebird: una lezione sulla bellezza. Una vittoria che arriva cinque anni dopo il primo posto del 2018 con il furioso "Do do do the Orlando!", e sempre con un esito dei laboratori curati dal regista-professore Massimiliano Briarava. 25 studenti attori e musicisti sono coinvolti in un esperimento teatrale, cinematografico e musicale che la giuria, nelle motivazioni del premio, ha definito con tre parole chiave: inclusione, regia, concerto.

"Sì perché Bluebird è un esperimento unico ed emozionante: il doppiaggio e commento sonoro, entrambi fatti dal vivo, e si ispirano ad un rarissimo film muto del 1918 che è riduzione cinematografica della fiaba teatrale scritta nel 1909 dal premio Nobel Maurice Maeterlinck. Nel racconto, i due fratellini Tyltyl e Mytyl vanno, in sogno, alla ricerca dell’uccellino blu della felicità, viaggiando in tutte le dimensioni dell’essere", spiega il regista che ha riportato sul palco del teatro Bonci i ragazzi coinvolti in un progetto che ha debuttato nel 2019, prima della pandemia con le musiche originali di Davide Fasulo, e la collaborazione di Daniele Calandra, Anconella Prontera, Gabriella Diliberto, Lorenzo De Lellis e Maria Ghiddi.

"E’ stato l’esito di un progetto di rete promosso dal Miur (piano Triennale delle arti) che univa, con il coordinamento creativo del Salvemini, i contributi del liceo Da Vinci, del Belluzzi e del Teatro Betti di Casalecchio, che ha ospitato le prove e la prima, andata in scena a dicembre. Oggi sappiamo che la bellezza e la felicità sono anche questo: dopo un lungo incubo, riuscire ancora a sognare. E continuare a farlo: spesso il teatro realizzato dalle scuole è una risorsa preziosa -spiega il dirigente scolastico Carlo Braga- .

g.m.