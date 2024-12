Gli studenti del Serpieri aiutano i colleghi alluvionati

Una merenda solidale, per gli amici dell’Ipssar Veronelli la cui succursale a Crespellano è stata danneggiata in modo pesante dall’alluvione d’ottobre. Ad organizzarla, con tanto di invito su cui compaiono i bellissimi versi di ‘Solidali nel dolore’ di Khalil Gibran, gli studenti dell’Iis Arrigo Serpieri nella loro sede in via Peglion a Bologna. Pizzette, bomboloni e ciambelle fritte per aiutare i compagni del Veronelli che, con il diluvio, hanno subìto, solo di materiale didattico, un danno da oltre 50mila euro. Per non parlare dell’intero piano seminterrato allagato che ha visto spazzare via il laboratorio di informatica, il magazzino con le derrate alimentari dell’alberghiero e il laboratorio di scienze alimentari costato oltre 20mila euro di fondi Pnrr nuovo di zecca e neppure inaugurato. Spazi fondamentali senza i quali l’attività didattico-formativa è molto compromessa.

Al danno anche la beffa: la Città metropolitana, padrona di casa dei muri, non ha ancora avviato il cantiere di ripristino. Su questo FdI chiederà lumi ad Emanuele Bassi, delegato alla Scuola per l’ex Provincia. Insomma un disastro. Per tamponare l’emergenza, la preside Rosalba De Vivo ha lanciato un sos al territorio, avviando una raccolta fondi con iban ad hoc. Oltre al Serpieri e a tanti cittadini, hanno già risposto Comune e Pro loco di Casalecchio (sede centrale del Veronelli), Coop di Crespellano, Lilt, mentre il 18 dicembre, alla Casa dei Popoli di Casalecchio, l’associazione La Buona tavola dell’Emilia terrà una cena di beneficenza.

"I locali sono stati puliti – spiega la Città Metropolitana –, ma i muri in cartongesso sono da ripristinare. Si sta facendo di tutto a livello tecnico per restituire alla scuola quegli spazi e trovare le risorse necessarie per i lavori, poco meno di 100mila euro. Il bilancio della Città metropolitana è in questi giorni in approvazione. Quindi questo intervento dovrà andare in una delle prime variazioni del 2025".

