Gli studenti imparano come si salva una vita

Si chiude oggi all’Istituto Montessori-Da Vinci di Porretta Terme un corso dedicato al primo soccorso. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa di Gaggio Montano e la scuola superiore, quest’anno sono stati 25 i ragazzi che hanno partecipato a una proposta dal valore duplice: da un lato dare ai giovani la possibilità di avvicinarsi in modo pratico alla cittadinanza attiva imparando come fornire un aiuto immediato a chi ha un improvviso problema di salute, e dall’altro fare direttamente esperienza in un campo che poi potrebbe rivelarsi la professione del futuro, orientando lo studente verso il percorso universitario medico o infermieristico.

"L’esperienza ci dice – spiega la professoressa e vicepreside Diana Guarisco – che i ragazzi sono molto sensibili a questo tipo di tematiche. Ogni anno il corso si chiude con un questionario e il risultato finale riporta punteggi molto alti. Il materiale messo a disposizione dalla Croce Rossa di Gaggio Montano consente di imparare come si usa un defibrillatore o come ci si deve comportare qualora si debba soccorrere una persona che si è infortunata. In questo i nostri studenti dimostrano un forte senso civico". Le nozioni apprese possono, in molti casi, fare la differenza fra la vita e la morte, ad esempio nel caso di una persona colpita da arresto cardiaco, che richiede un intervento immediato.

Il progetto, che vede Cri e scuola fianco a fianco, si realizza anche grazie all’impegno della professoressa Raffaella Magnani con il corso che prevede una durata complessiva di 12 ore. Dopo la sua conclusione, al termine del percorso fatto con gli studenti, seguirà un una visita presso il Centro di formazione della Croce Rossa di Bologna, con pullman gentilmente offerto dalla ditta Palmieri Tolls Forging.

m. s.