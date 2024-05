Gli studenti in cattedra: "Ecco il futuro della città"

La politica che coinvolge e ascolta i ragazzi: riparte con la seconda edizione ‘Politico Poetico’, progetto per le scuole superiori della città che mira a far emergere proposte concrete per il futuro dagli adolescenti. Curato dal Teatro dell’Argine con la Fondazione innovazione urbana Rusconi Ghigi, gode anche del cofinanziamento dell’Unione europea grazie ai fondi Pon Metro plus 2021-2027. "Quando abbiamo iniziato il progetto, qualche anno fa, sembrava un sogno coinvolgere i ragazzi per ripensare la città e il futuro. Oggi invece questa è una realtà importante, che coinvolge moltissime scuole" apre il sindaco Matteo Lepore. Tra cui liceo Laura Bassi, istituto Belluzzi Fioravanti e Manfredi Tanari, i cui studenti si sono riuniti in un ’focus group’ per individuare cinque macro-temi su cui lavorare e cinque raccomandazioni per gli adulti su come condurre i laboratori di teatro e cittadinanza attiva. Dal prossimo dicembre, immagineranno in classe proposte e soluzioni concrete, da presentare in un evento nella primavera 2025. Fragilità, Collaborazione, Relazioni, Orizzonti e Futuro sono le cinque parole che rappresentano le idee raccolte finora. "Il futuro ci spaventa, tra guerre, cambiamento climatico, stipendi incerti, affitti e prezzi che salgono", raccontano Chiara ed Enrico, da Laura Bassi e Belluzzi.

Tra le novità dell’edizione, un fondo di comunità per le nuove generazioni di 30.000 euro della Fondazione innovazione urbana Rusconi Ghigi. Dall’autunno, finanzierà le proposte degli adolescenti creando anche un organo di rappresentanza civica, con cui potranno esprimere le proprie indicazioni sul futuro della città. Partecipa anche l’Università, con una ricerca accademica sulle nuove forme di attivismo giovanile e sulle pratiche più diffuse di partecipazione.

Alice Pavarotti