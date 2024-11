Gli studenti in visita al Carlino

Come si diventa giornalisti? A che ora comincia il lavoro al giornale? Come nasce una pagina? Quante edizioni vanno ogni giorno in edicola e negli altri punti vendita? Quando è nato il Resto del Carlino? Chi lo ha fondato? E il quotidiano on line come funziona?

Curiosi e instancabili, gli studenti della ‘ Scuola delle idee Marino Golinelli’ in visita, ieri mattina, alla redazione del nostro giornale.

Tante domande nella grande sala verde e tanti applausi prima di un passaggio in redazione per rivolgere altre domande ai giornalisti già al lavoro. Gli studenti in visita al nostro giornale fanno parte della prima scuola secondaria di primo grado, in Italia, che raccoglie e valorizza l’esperienza trentennale di ‘Fondazione Golinelli’ nella didattica informativa e nelle scienze.