Gli studenti non si fermano Occupate pure le ex Poste

Non solo occupazioni scolastiche. A pochi giorni dalla fine delle lezioni gli studenti del Cas, Collettivo autonomo studentesco - ossia i ‘fratellini’ minori degli universitari del Cua - hanno occupato, ieri mattina, l’ex edificio delle Poste in via Zanardi. Un blitz di una ventina di studenti, che da giorni annunciavano sui social la volontà di occupare uno spazio "lasciato all’abbandono", come scrivono, dove organizzare una due giorni "di confronti e dibattito", aperta non solo agli studenti bolognesi, ma anche ad alcuni gruppi in arrivo da fuori città.

"Occupiamo nella città degli sgomberi, nella città che davanti all’emergenza climatica attua una sempre più forte repressione del dissenso sociale – spiegano i ragazzi su Instagram –. Occupiamo perché i nostri territori sono sempre piu vittime della speculazione selvaggia, mentre spazi vuoti, come quello che stiamo occupando, vengono lasciati all’abbandono. Occupiamo anche per poter viverci gli spazi diversamente, in una città dove la socialità è sempre più schiacciata dalla militarizzazione di piazze, strade, scuole". L’ipotesi, vista la possibile presenza anche di alcuni ragazzini minorenni (trattandosi di studenti delle superiori) è che già oggi, dopo il ‘Secret School party’, il presidio venga smobilitato, ma la Digos osserva comunque con attenzione l’evolversi della situazione. Questo, in vista anche del corteo studentesco in programma per questa mattina, a partire dalle 10, con punto di ritrovo in piazza Verdi. Una manifestazione che, attraversando parte del centro, arriverà fino ai Giardini Margherita. Una sorta di ‘bilancio di fine anno’ della stagione di lotta tra i banchi, che comunque non si concluderà così, almeno per quelli del Cas: infatti, per mercoledì della prossima settimana, i ragazzi di Scuole in lotta hanno annunciato l’Official School party, una serata di autofinanziamento alla ex Centrale del latte di via di Corticella, spazio del Comune da alcuni anni dato in gestione al centro sociale Crash.

Nicoletta Tempera