Gli studenti piantano l’ulivo della legalità

Gli studenti delle scuole di Vergato hanno testimoniato l’impegno di tutto il territorio contro la mafia. Martedì si è celebrata la ricorrenza della Giornata della Legalità con i ragazzi del Liceo Luigi Fantini che hanno impersonato ognuno una vittima di mafia, dai magistrati ai semplici cittadini, passando per le forze dell’ordine, i sacerdoti e i giornalisti, dando a ciascuno voce sui loro sogni, le loro motivazioni e aspirazioni. Questi elaborati sono il frutto delle ricerche individuali, mentre i ragazzi delle terze medie hanno intonato canzoni contro la malavita e i ragazze delle quinte elementari hanno prodotti cartelloni con frasi e slogan contro la mafia.

Il tutto è andato in scena davanti a una platea d’eccezione, dato che erano presenti Vincenzo Agostino, padre di Nino Agostino agente di polizia vittima di mafia con la moglie in stato di gravidanza, il nipote Antonino Morata ed era videocollegato Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo. I ragazzi hanno così potuto ascoltare dalla viva voce dei parenti la descrizione di queste due persone che fanno parte dei simboli della lotta alla malavita organizzata. "Ritengo che queste giornate siano importantissime – spiega il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – non solo per testimoniare e illustrare ai nostri ragazzi vicende ed avveniment gravissimi della storia recente del nostro paese, ma soprattutto perché la mafia si combatte parlandone, denunciandone l’esistenza in quanto la sua maggior forza è proprio il silenzio".

E’ stato poi piantato un ulivo, simbolo di pace e legalità, ed è stato inaugurato un cippo dedicato alla memoria dell’agente di polizia Antonino Agostino. L’ulivo è stato posizionato lungo il passaggio pedonale che anche gli studenti percorrono tutti i giorni per recarsi a scuola. "All’albero di Ulivo – conclude Argentieri – sono stati affissi dei biglietti colorati con pensieri scritti dai ragazzi e invito tutti i ragazzi e studenti a far fiorire l’albero con messaggi, pensieri, suggerimenti. questa ritengo che sarebbe una bellissima forma di partecipazione e coesione per il nostro comune e per la nostra società". Alla manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale di Vergato con la coordinatrice del Movimento delle Agende Rosse di Vergato, Vittoria Ligoria, hanno partecipato anche il Maggiore dei carabinieri Nicola Carrera e i rappresentanti della Finanza e della Polizia di Stato.

Massimo Selleri