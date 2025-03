Gli studenti restaurano le statue

Valorizzare l’arte pubblica e il patrimonio è l’obiettivo della quinta edizione del programma ’Tre istituzioni e un Patrimonio’, intitolato quest’anno ’Identitas. La cultura rivela’, che prevede il restauro e la rigenerazione del complesso scultoreo Percorso Umano di Nicola Zamboni, collocato nel Parco Pier Paolo Pasolini, al Pilastro. L’opera, realizzata tra il 1974 e il 1984, è composta da oltre 200 figure umane a grandezza naturale disposte lungo un percorso. L’intervento di restauro, che durerà fino alla fine del 2025, coinvolge 80 studenti dell’Accademia di Belle Arti in sei diversi cantieri.

Il complesso scultoreo si inserisce nel contesto del Virgolone, il grande edificio residenziale progettato negli anni Settanta dagli architetti Paolo Bettini e Marco Ferrari, con l’idea di creare un ampio spazio verde centrale. Tra coloro che contribuirono al progetto c’era anche Rita Finzi, oggi presidente dell’Accademia, che ricorda: "Scrivemmo nel report che il parco doveva essere arricchito da un intervento artistico. Zamboni lo realizzò, e ora è importante proseguire quel percorso".

L’intervento attuale, infatti, nasce dalla collaborazione tra Regione (che ha stanziato 20mila euro per il progetto e che, dal 2016, lavora al programma ’Tre Istituzioni e un Patrimonio’ ideato e coordinato da Antonella Salvi), Accademia di Belle Arti e Comune (che ha individuato l’opera su cui lavorare), insieme al quartiere San Donato-San Vitale. Finzi sottolinea anche il valore formativo del progetto per gli studenti: "Si tratta di un’occasione straordinaria, perché non solo potranno sperimentare sul campo le proprie competenze tecniche nel restauro, ma avranno anche l’opportunità di avvicinarsi al patrimonio pubblico, imparando a rispettarlo".

Oltre al corso di Restauro, partecipano studenti di Design grafico, Fotografia, Linguaggi del cinema e Comunicazione dell’arte, insieme ad allievi delle scuole primarie e secondarie. "Nicola ne sarebbe felice: oltre che un grande artista, è stato anche insegnate" ricorda Sara Bolzani, artista e moglie di Zamboni. Sei i cantieri operativi: restauro, educazione al patrimonio, comunicazione e divulgazione, videodocumentazione, e reportage fotografico.

Alice Pavarotti