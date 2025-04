Gli studenti salvano il monumento partigiano

Il monumento alla Resistenza di Castel Maggiore è stato riqualificato dagli studenti dell’istituto scolastico superiore Keynes. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra il Comune, l’Anpi e l’istituto statale. L’accordo ha permesso di restaurare il monumento alla Resistenza nel parco ‘Staffette partigiane’. Il monumento si era deteriorato col tempo e recentemente, l’opera artistica era stata vandalizzata da teppisti che ne avevano imbrattato le forme con scritte di vernice spray.

"Possiamo affermare – spiega il sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli – che il lavoro di pulizia e restauro, accompagnato puntualmente dalle spiegazioni dell’Anpi locale, ha portato gli studenti nella storia". Gli fa eco il presidente del consiglio comunale, Matteo Frezzotti, che ha coordinato le attività di riqualificazione dell’opera artistica: "L’iniziativa messa in campo – sottolinea Frezzotti –, ha trasmesso l’importante messaggio educativo per i giovani di Castel Maggiore che hanno fatto proprio un monumento, ne hanno apprezzato il senso, se ne sono presi cura e lo hanno difeso". Il monumento, in cemento bianco, è stato realizzato nel 1980 ed è una delle più importanti opere in spazi pubblici realizzate dal maestro Nicola Zamboni tra gli anni ’70 e ’80. Concepito per essere aperto e integrato nel parco che lo ospita, il monumento rappresenta una cascina bruciata per rappresaglia, richiamando uno degli elementi caratteristici della guerra. In quel periodo storico le formazioni partigiane poterono organizzarsi negli spazi aperti di pianura proprio grazie al sostegno dei cittadini e in particolare dei contadini. Che per il loro sostegno al movimento della Resistenza pagarono un duro prezzo. Oggi il monumento ospita la manifestazione per la ‘Festa della Liberazione’ organizzata dall’amministrazione comunale. "La festa che abbiamo preparato oggi – aggiunge Vignoli –. Sarà l’occasione per ringraziare pubblicamente gli studenti e le studentesse protagonisti di questa meritoria azione di restauro".

p. l. t.