Gli ucraini di Bologna: "Ora non lasciateci soli"

C’è chi vive e lavora sotto le Due Torri da oltre venti anni e chi è arrivato a causa della guerra, ma tutti con un fine comune: aiutare la loro patria, l’Ucraina, a non cedere. A dicembre hanno deciso di costituirsi in un’associazione chiamata NaRyna, fondata da Iryna Tarnovetska (presidente) e Nadia Kalapun (vicepresidente), i cui componenti fin dai primi momenti dell’invasione russa non hanno mai smesso di aiutare chi è rimasto in patria o è sul fronte. E in un momento in cui non solo la guerra continua (saranno tre anni), ma gli Stati Uniti a guida Donald Trump e la Russia dello ’zar’ Vladimir Putin vogliono escludere dai tavoli di pace sia l’Ucraina che l’Europa, lanciano un appello accorato a non essere abbandonati.

"Io e Nadia siamo a Bologna da oltre venti anni, siamo arrivate per lavoro, ma i nostri parenti sono in Ucraina, mio fratello è in guerra dal 2014 racconta Iryna –. È partito come volontariato e adesso è vicino a Kursk. Fin dai primi giorni dell’invasione russa abbiamo cercato di aiutare chi era là e i tanti profughi che arrivano e ora abbiamo pensato di costituirci in associazione per cercare di fare ancora di più".

L’appello è uno solo: "Siamo stati invasi, stanno uccidendo tutti i giorni i nostri compaesani, stanno uccidendo i nostri soldati che combattono per la nostra libertà – la voce di Irina si interrompe, le lacrime scendono, ma riprende poco dopo con forza –: chiediamo all’Europa, all’Italia di non girarsi dall’altra parte, stavolta è toccata a noi, domani chissà a chi. Non lasciateci come ha fatto Trump. Dopo che il nostro presidente non ha firmato per le terre rare lo chiama dittatore: ricordiamo che è stato eletto con il 73 per cento dei voti. Poteva abbandonare il Paese, andarsene e invece è ancora lì a chiedere aiuti a tutto il mondo per salvare la nostra Ucraina".

Iryna vuole ringraziare Bologna: "Fin dai primi giorni di guerra sono arrivati un sacco di aiuti: cibo, vestiti, medicinali, coperte. I nostri inverni sono freddi, non c’è energia elettrica, i bambini sono al freddo nei rifugi. Il popolo bolognese è veramente grande – dichiara –. Anche adesso facciamo cene di solidarietà e tanti cittadini arrivano per portare farmaci e fanno donazioni per comperare il cibo per i più piccoli. Abbiamo tanti orfanotrofi, ma anche tanti animali abbandonati, rimasti soli anche loro".

Iryna, con altri dell’associazione, sarà oggi (come tante altre domeniche), in piazza Nettuno, dalle 16: "Sono passati tre anni di guerra. Saremo lì per gridare al mondo intero: non lasciateci soli".

Monica Raschi