Gli ultimi Blu in città. Il ’braccio’ alle Casaralta riapre il lungo dibattito

Arte di strada. Nata, cresciuta e morta. Tra palazzi, muri e quartieri. Non trasferita dentro musei o all’interno di mostre. Altrimenti l’arte diventa merce, in un contesto di continua riproducibilità, come diceva Walter Benjamin. Un dibattito che è stato all’ordine del giorno nella ’primavera’ bolognese della street art, andata in scena nel 2016. In un contesto di polemiche l’artista Blu, che nel 2011 il quotidiano inglese The Guardian segnalò come tra i 10 migliori in circolazione nel mondo, prese una scelta netta. Senza se e senza ma. Con l’annuncio della mostra a Palazzo Pepoli chiamata Banksy & Co – l’arte allo stato urbano, l’attivista marchigiano, di Senigallia, decise di cancellare tutti i suoi murales in città. Qualcuno però, a nove anni di distanza dal 12 marzo del 2016, è rimasto vivo. Ma senza avere più quell’anima passata. È il caso della testa in via Lombardia, quartiere Savena. Qua, sul muro della scuola di Pace, c’è ancora una parte dell’opera di Blu, cancellata ma non in toto. Realizzata nel 2007, ha i tratti tipici che contraddistinguono lo stile di Blu. Ovvero corpi, teste, occhi e mani. E poi, zona Roveri, ecco in via del Battirame il murales realizzato in collaborazione con Ericailcane, altro artista italiano che ha fatto la storia in materia. Un serpente all’interno di una gabbia. La chiusura e la voglia di evadere. E dire che Bologna per anni è stata al centro del movimento dell’arte di strada, diventandone l’epicentro a livello nazionale.

Ora però un altro murales di Blu rischia di sparire da Bologna. Uno degli ultimi rimasti in città. Dimenticato da tutti, forse anche dallo stesso artista che nove anni fa ripulì i muri del capoluogo emiliano da tutte le sue tracce. Ma pure dal Comune che giovedì, annunciando il via alla demolizione delle ex Officine Casaralta in via Ferrarese, con tanto di prima ruspata del sindaco Matteo Lepore, non ha fatto alcun cenno all’opera. Nonostante fosse lì, ben visibile, con una braccio bianco, su muro grigio, con la mano che stringe un tassello tra le dita. Opera dimenticata. Ma sopravvissuta. L’amministrazione, tirata in ballo sul tema, ha risposto: "In futuro si deciderà come affrontare la questione, capendo se potrà essere valorizzato". Ma riavvolgendo il nastro e tornando a oltre nove anni fa, dopo la polemica scoppiata per la mostra a Palazzo Pepoli, lo stesso Comune disse: "Valuteremo il da farsi", in riferimento all’opera di via Ferrarese. Ma nel mentre nulla è cambiato. E ora, con l’avvio della rigenerazione urbana dell’enorme area abbandonata dal 2001 – che porterà ad avere un parco, delle palazzine e uno studentato – il tema torna centrale. Il murales di Blu rischia seriamente la demolizione. Perciò ora il Comune dovrà valutare cosa farne. Ovvero, demolire anche il muro con l’opera. O, come accadde ai tempi della polemica, ’strappandola’, togliendola dal suo habitat naturale, dove è nata, per poi destinarla a un nuovo contesto. Pratiche urbane che nel 2016 fecero discutere, con la mostra curata da Genus Bononiae, e ancora oggi sono lì, nei muri di Palazzo Pepoli.

E dire che di Blu, attivo in città dal 1999, c’erano opere in ogni angolo. Dall’Xm24 a via Gandusio. Da via Fioravanti, passando per via Stalingrado, a via Azzo Gardino. E poi l’ex Crash e il giardino del Guasto. Corpi, teste, occhi, mani e animali coperti di grigio. Cancellati, perdendo per sempre quei tratti distintivi. Perché la street art è mutevole e distruttibile per natura.