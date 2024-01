Gli ultimi giardinieri del paese fantasma

Il paese è stato abbandonato e raso al suolo ormai 80 anni fa, eppure Gorgognano continua ostinatamente a vivere. Lo testimoniano i nove volenterosi che, nelle scorse settimane, sono saliti in cima al colle su cui sorgeva l’abitato dominato da un ardito campanile, per tagliare erba e rovi. L’Associazione Parco Museale della Val di Zena, curando come un giardino il vuoto lasciato da una comunità scomparsa, tiene in vita il borgo fantasma che neanche esiste più.

L’unica testimonianza tangibile e visibile della sua passata esistenza è il perimetro del vecchio cimitero, soppresso a tutti gli effetti solo nel 2008, e la relativa cappella. Lo spazio quadrato delimitato dal muro e da un cancello semi-abbattuto è un prato verde, dove in primavera crescono selvaggiamente le erbe infestanti. Due volte l’anno i volontari dell’associazione provvedono alla pulizia e tengono aperto il sentiero 815, corrispondente alla Via del Fantini, che permette di raggiungere la cima della collina, sulla quale è ancora possibile scorgere qualche vecchio mattone che spunta fra le radici degli alberi, là dove sorgeva la chiesa. Il parroco, don Ibeldo Vogli, fu l’ultimo nel 1944 a lasciare il paese destinato a sparire dalla carta geografica. La sua bella posizione dominante, sul colle più alto di un lungo crinale sul versante sinistro della Val di Zena, fu la sua condanna. Era un caposaldo dell’esercito tedesco in ritirata. Gli alleati dovevano bombardarlo per sfondare la Linea Gotica e avanzare verso Nord. Gli abitanti, avvertiti del pericolo, si allontanarono, con la convinzione che sarebbero tornati dopo pochi mesi. Invece, l’artiglieria americana cancellò completamente le loro povere case, lasciando intatto solo il piccolo e poco strategico cimitero.

"Questa volta sono venute ad aiutarci a pulire anche persone che non conoscevamo – racconta Marco D’Agostino, guida ambientale escursionistica e volontario dell’associazione Parco Museale della Val di Zena –. Noi di solito saliamo in primavera e in autunno e per la prima volta abbiamo deciso di aprire questa giornata di lavoro a tutti. Si sono presentate quattro persone che non avevamo mai visto e la cosa ci ha fatto molto piacere. Poi abbiamo fatto merenda tutti insieme. La nostra associazione dal 2013 ha iniziato a prendere coscienza di questo posto e alcuni dei nostri soci hanno iniziato a venire per capire cosa fosse questo posto di cui si parlava nei documenti storici".

Un quaderno di messaggi custodito nella cappella del cimitero documenta come qualcuno, nei decenni, abbia continuato a frequentare il cimitero in cui erano sepolti i propri avi, sfidando erbacce e rovi. Adesso, ogni anno in primavera, si celebra anche la festa del paese, saltata nel 2023 a causa dell’alluvione, un’altra catastrofe che però non è riuscita a spegnere l’eco della vita passata di Gorgognano.

Enrico Barbetti