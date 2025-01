Gli ultimi orologiai abbassano la serranda

La serranda a mezz’asta e un cartello piazzato sulla vetrina ormai spoglia che annuncia il ‘chiuso per cessata attività’. Dopo quarant’anni di vita il 31 dicembre la gioielleria Fratelli Caruso ha chiuso definitivamente il negozio-laboratorio che i due fratelli, Enrico e Luca (nella foto), aprirono insieme nel 1984, quando avevano rispettivamente 22 e 21 anni. Entrambi diplomati in meccanica di precisione al Fioravanti, a Zola erano rimasti gli ultimi orologiai artigiani. Con l’età e i versamenti necessari, hanno deciso a malincuore di andare in pensione, nonostante la possibilità di continuare.

"Ci abbiamo provato, ma col sistema di tassazione esistente e la richiesta di affittare il nostro spazio all’agenzia immobiliare vicina, a conti fatti avremmo lavorato solo per pagare le tasse. E così abbiamo preso questa decisione sofferta", dicono in perfetta sintonia i fratelli orologiai, noti anche per la condivisa passione della musica. "Siamo stati fra gli ultimi a diplomarsi nella scuola per meccanico orologiaio delle statali Fioravanti, oltre all’oreficeria siamo stati in grado di prenderci cura a tutto tondo degli orologi sia al quarzo che meccanici. Ci sembra ieri, ma ormai sono passati 40 anni dal 14 luglio 1984. E’ un bel traguardo, raggiunto grazie alla famiglia e alla fiducia di tanti. Anche la musica è una passione trasmessa dai nostri genitori, ha le stesse esigenze di dedizione e precisione della meccanica degli orologi, ai quali abbiamo dedicato tutte le nostre attenzioni". Una ‘missione-precisione’ riconosciuta pochi giorni fa anche dal Comune che dalle mani del sindaco ha consegnato loro un diploma che sottolinea la dedizione e la lunga permanenza di un servizio utile alla comunità non solo zolese.

"Abbiamo avuto clienti da tutto il circondario e ne avremmo avuti ancora tanti. Ma ci sono anche ragioni strutturali: ormai il sistema dell’usa-e-getta è diventato dominante. Siamo in grado di riparare tutti i tipi di orologio, dal cucù alla pendola, come quella che batte ancora le ore nella canonica della chiesa parrocchiale. O quello al quarzo col quale sostituimmo il meccanismo antico rubato nella sacrestia dell’abbazia". E poi c’ la situazione ormai strutturale del commercio locale: "Con la nostra vetrina accesa siamo stati anche un presidio per il centro. Vogliamo ringraziare prima di tutto i carabinieri che ci sono sempre stati vicini. Ma anche un sistema formativo che ci ha fatti approdare dietro il banco con le conoscenze e le competenze necessarie, importanti per durare nel tempo e per conquistare la fiducia dei nostri clienti che salutiamo e ringraziamo".

Gabriele Mignardi