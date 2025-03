Gli ultimi ’spilli’ dei carri prima della Quaresima

Al via domani, a San Giovanni in Persiceto e a San Matteo della Decima, la seconda sfilata e le attese premiazioni degli storici carnevali. Il carnevale di San Giovanni, alla 151ª edizione, prevede le esibizioni delle mascherate singole e di gruppo, e poi la sfilata di nove carri di prima categoria che daranno vita allo ‘spillo’, in piazza del Popolo. Lo ‘spillo’ è il momento centrale del carnevale in cui il carro si ferma in piazza e svela, attraverso effetti scenici, la sua forma reale che rappresenta il tema scelto dalle associazioni carnevalesche.

Il programma dettagliato è consultabile sulla rivista ’Re Bertoldo’ a cura dell’Associazione Carnevale Persiceto, in distribuzione negli uffici Urp, negli sportelli di informazione turistica, nelle biblioteche comunali, oltre che negli esercizi pubblici del territorio. Le società carnevalesche in lizza per il gonfalone della vittoria sono I Figli della Baldoria; Bròt&Cativ; Mazzagatti; I Gufi; Maistof; Corsari; Accademia della Satira; Jolly&Maschere e Afidi nella Scarpa. Sergio Vanelli, speaker storico del carnevale e la conduttrice Carlotta Savorelli presenteranno insieme la sfilata introducendo e commentando le esibizioni di tutte le società.

A San Matteo della Decima il carnevale è alla 136ª edizione: sfileranno nelle vie del centro e in piazza delle Poste eseguiranno gli ‘spilli’ i carri allegorici delle società carnevalesche: Mambròc; Gallinacci; Pundgàz; Cíno; Sandròn; Volponi; Strumnè; Qui dal ‘65 e infine la Macaria. Il programma è consultabile all’interno dell’opuscolo a cura dell’Associazione carnevalesca Re Fagiolo di Castella, in distribuzione nei diversi esercizi pubblicio, negli sportelli di informazionie turistica, negli uffici Urp e nella biblioteca di Decima.

p. l. t.