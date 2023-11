Glicemia troppo alta. Un nuovo approccio: "Screening per la vista grazie al retinografo"

"Il trend del diabete è in crescita in tutta Italia perché aumenta l’obesità e noi a Bologna non siamo un’isola nel deserto: la malattia colpisce poco più di 7 persone su cento".

Così Uberto Pagotto, direttore dell’Unità operativa di Endocrinologia e prevenzione e cura del diabete del Sant’Orsola.

Professor Pagotto, c’è un nuovo approccio verso questa malattia?

"Sì. Ci sono farmaci innovativi che riducono gli eventi cardio-reno-vascolari e poi sempre tanta prevenzione. Noi puntiamo sulla multidisciplinarietà".

Come si traduce in concreto per il paziente?

"Non ci si ferma più solo ai valori della glicemia, ma la lotta al diabete prevede anche il controllo del cuore, dei reni e del fegato per ridurre le morti cardiovascolari e i trapianti con i vari specialisti delle discipline. E inoltre nella nostra unità operativa ora disponiamo anche di un retinografo".

Ma l’esame della retina non compete agli oculisti?

"Certo. Noi però faremo uno screening per valutare le eventuali alterazioni del microcircolo nei pazienti con diabete: qui al padiglione 11 visualizzeremo la retina con il nuovo strumento e invieremo le immagini all’équipe di oculistica del professor Luigi Fontana, al padiglione 1. Così saranno gli oculisti a dire se c’è bisogno di una visita più approfondita. La retina di un diabetico, infatti, può essere soggetta a microangiopatie. E avremo evitato al paziente inutili giri e soprattutto di ingolfare ancora di più le liste d’attesa".

Come è nata l’idea del retinografo?

"La Società italiana di diabetologia ne aveva messi in palio alcuni, chiedendo ai centri specialistici di presentare un progetto. Noi lo abbiamo fatto e siamo risultati tra i vincitori. E presto inizieremo lo screening".

Quanti pazienti seguite al Policlinico?

"Sono circa 1.200 con il diabete di tipo 1, di origine autoimmune. Per i più giovani abbiamo avviato un percorso molto interessante con la diabetologia pediatrica del nostro Policlinico e in particolare con il dottor Giulio Maltoni. Poi abbiamo in carico 6mila pazienti con il diabete di tipo 2, quello cosiddetto dell’adulto, che dipende sicuramente dalla genetica, ma che viene pesantemente influenzato nella sua comparsa e nella sua gestione da stili di vita non salutari, da qui il forte impegno che va messo sulla prevenzione e sulla lotta all’obesità. Tra l’altro, in collaborazione con l’Ausl, portiamo avanti anche un laboratorio al Pilastro, si tratta di un progetto europeo".

Quali risultati emergono dal laboratorio del Pilastro?

"Riuscendo a intercettare più facilmente la popolazione del quartiere sappiamo che l’età media dei pazienti extracomunitari con diabete è di 54 anni, contro i 75 anni degli italiani".

Qual è il motivo?

"Chi proviene dal Bangladesh o dal Pakistan appare geneticamente più portato a sviluppare diabete, tuttavia nella propria terra è protetto dalla dieta a base di vegetali, ma quando arriva in Europa modificando l’alimentazione ed assumendo cibi raffinati e pieni di grassi induce un cambiamento del metabolismo. Avere una diagnosi di diabete di tipo 2 in giovane età vuol dire mettere a rischio la propria vita inducendo anche maggiori costi per il Servizio sanitario nazionale".