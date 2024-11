Gloria Guida testimonial per il ‘muraglione’

Casalecchio (Bologna), 8 novembre 2024 – "Cari amici di Casalecchio", inizia così il videomessaggio di Gloria Guida, l’attrice ben nota originaria della cittadina sul Reno, che ieri ha diffuso una clip di saluto alla trentesima edizione della festa di San Martino che quest’anno è abbinata ad una raccolta fondi per sostenere i lavori di ripristino del grande muraglione antico di fronte alla chiesa parrocchiale, collassato la scorsa estate per il deterioramento statico e gli effetti delle precipitazioni.

Una campagna che Gloria Guida ha deciso di promuovere nel saluto che inizia dicendo che "è bellissimo essere con voi, anche se solamente in video, in occasione della bellissima festa di San Martino, il nostro patrono. Quest’anno poi si tratta davvero di una edizione speciale perchè come sapete la nostra bella chiesa di San Martino ha bisogno del nostro sostegno, di un aiuto da parte di tutti noi. Anche il poco alla fine sarà veramente molto, come il mantello diviso dal Santo con il mendicante. Mi raccomando! pensateci bene. Io ci sarò!" ha concluso prima dei saluti riferendosi alla raccolta fondi già attiva su iniziativa di Pro Loco Casalecchio Insieme sulla piattaforma Rete del dono. Al via poi stasera la nove giorni di eventi che costituiscono la festa ricca di appuntamenti che prendono il via con l’inaugurazione in piazza (alle 17) cui farà seguito lo scenografico corteo con figurante a cavallo che si svolge dal centro storico di qua e di là dal fiume fino alla chiesa parrocchiale e all’ingresso del parco Talon.

In programma fino al 18 novembre ci sono concerti e mercatini, gastronomia e itinerari, cantine aperte e festa degli alberi, escursioni e spettacoli, concerti di campane e premiazione dei casalecchiesi meritevoli, conferenze e presentazioni di libri, laboratori di cucina e proiezioni di film, premiazione degli sportivi e gran galà finale con la cena di beneficenza preparata dai volontari della Pro loco e da cuochi ed allievi dell’istituto alberghiero Veronelli. In piazza del Popolo il grande stand gastronomico sempre in attività.

Domani alle 10 al Parco Cave di via Masetti, in programma la festa degli alberi con la piantumazione di nuove piante corrispondenti ai nati nel 2023. Domenica edizione speciale del mercato degli ambulanti, hobbisti e alimentari e spazio scuola coi genitori delle scuole.

Poi itinerari con visita guidata ai luoghi della seconda guerra mondiale a cura degli alunni del Salvemini. E per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, cantine aperte a villa Marescalchi di Tizzano con accademie di suono delle campane dell’associazione campanari della Beata Vergine di San Luca, visita alla mostra permanente di pittura di Franco Bergamaschi e caldarroste con vino nuovo della beneficenza.