Gnocco fritto da 42 metri

Prima domenica dell’edizione numero 31 della sagra del gnocco fritto oggi nell’area attrezzata di via Berlinguer a Castelletto di Serravalle con musica, degustazioni e tre esecuzioni del ‘gnocco da Guinness’ lungo 42 metri in programma oggi alle 16,30 e poi di nuovo nelle prossime due domeniche. Promotore il gruppo del gnocco fritto che per oggi dalle 9 annuncia l’apertura della fiera mercato. Alle 12 apre il ristorante con polenteria, borlengheria e stand gastronomici attivi fino a sera.