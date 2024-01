Gnut, fra tradizione e modernità

Questa sera, alle 21.45, c’è Gnut in full band al Locomotiv. Nun te ne fa’ è l’album che testimonia la raggiunta maturità artistica di un musicista, che dopo vent’anni di esperienze e contaminazioni musicali, trova un’unica e personalissima strada per veicolare il suo emozionate songwriting e il suo inconfondibile timbro vocale. È un meraviglioso connubio di tradizione e modernità, che vuole fare incontrare Roberto Murolo con l’approccio alternative americano di Elliott Smith, la musica popolare con il folk inglese di Nick Drake e la tradizione della canzone napoletana con il blues del delta del Mississippi. In apertura, alle 21, Fabrizio Cammarata live.