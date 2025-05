Gnut sul palco sale in trio con ’Luntano ’a te Tour’

Fa tappa questa sera al Locomotiv di via Serlio il ’Luntano ‘a te Tour’, il nuovo live di Gnut che lo vede sul palco del club in trio, voce, chitarra, violino e violoncello e che prende il nome dal nuovo inedito del cantautore partenopeo. ’Luntano ‘a te’ è una ballad ispirata alle melodie classiche della canzone popolare napoletana. Il brano, registrato in studio live in presa diretta con gli archi di Marco Sica (Guappecartò) e Mattia Boschi (Marta sui Tubi, Wuz), è prodotta da Piers Faccini che ha anche scritto l’arrangiamento per archi con Marco Sica.

La canzone racconta della sensazione di amarezza, ma anche di liberazione, che si prova quando finisce un rapporto “tossico”. Donare amore alla persona sbagliata provoca sempre frustrazione e malessere, l’importante è accorgersene in tempo e liberarsi di chi ci riserva solo energie negative. "’Luntano ‘a te’ è il pretesto per girare un po’ l’Italia – dice l’artista – facendo un tuffo nel passato e suonando con due grandi musicisti coi quali, in anni diversi, ho percorso un importante pezzo di strada, Mattia Boschi e Marco Sica. Questo tour che ci sta portando in giro per l’Italia, ci ha dato l’occasione di rileggere i brani più significativi del mio repertorio in una nuova veste, completamente riarrangiati per archi e chitarra. Sono dei concerti unici, e sono felice di condividerli con il mio pubblico prima dell’uscita del prossimo album, con la gioia di ritrovarci e di attraversare insieme un po’ delle canzoni che mi hanno accompagnato fino a qua".