Godblesscomputers e Bonobo. Il festival Gemini è già in pista

È immaginato come una immersione in un Oceano di Suono, per citare il libro del musicologo David Toop, Gemini, il festival, arrivato alla seconda edizione che va in scena con un prologo oggi, nella suggestione degli scenari ultra urbani di DumBO, per poi proseguire il 17 e 18 maggio. Una rassegna che porta a Bologna personalità che lavorano sull’idea della musica come confine in movimento, i cui contorni si spostano, grazie anche alle sollecitazioni che arrivano dallo sviluppo tecnologico. Mettendo a confronto artisti di respiro internazionale, dai paesi anglosassoni come dal Nord Africa e da Bologna, città di riferimento per l’elettronica pop contemporanea. Come Godblesscomputers, nome d’arte di Lorenzo Nada, che questa sera metterà in scena i ritmi che battono il tempo di metropoli immaginarie, attraversate da improvvise irruzioni della natura. Il suono pacificatorio di un lago, ad esempio, nel suo nuovo disco, diventa melodia d’ambiente, tributo a Brian Eno. Ci sarà anche Bonobo, dj, virtuoso del mixaggio, esponente di quella scuola inglese che ha eletto il giradischi a autentico strumento musicale, per raccontare una versione moderna della cosiddetta world music, la musica dal mondo cosi cara a Peter Gabriel, ma filtrata dall’uso delle macchine digitali.

Vengono della scena bolognese gli altri ospito di oggi. Uovo è parte del collettivo dei Pasta Boys, che ha portato il ‘sapore’ locale della musica dance in ogni angolo del pianeta (memorabile un loro disco, ballato nelle discoteche più alla moda, che si chiamava Tortellini e aveva proprio il simbolo della gastronomia cittadina sulla copertina) e Deda, che, negli anni ’90, ha reinventato la storia del’hip hop italiano con i Sangue Misto e adesso con il nome di Katzuma, guarda alla cultura del soul e del funk. Una irresistibile attrazione per le radici africane della musica moderna, che è un dei temi cari a molti degli ospiti di Gemini. Come gli Acid Arab, in programma il 17 maggio. Si tratta di una formazione franco algerina, che si muove tra banlieue parigine, piste da ballo e Algeria, nazione con una forte tradizione di musica etnica riletta in chiave globale, il cosiddetto Rai, che loro mescolano con la dance music.

Anche in questo caso il loro suono verrà messo a confronto con quello riflessivo di Christian Loffler, che presenterà una partitura composta in solitudine sul Baltico e di Maria Chiara Argirò, italiana che vive a Londra e che testimonia quanto vivace sia la presenza femminile nei panorami della musica di ricerca. Così come Ginevra Nervi, produttrice e autrice di colonne sonore, che sarà a Gemini il 18 maggio, in una serata ricchissima di proposte che culmineranno con lo spettacolo di Tony Humpries, dj americano, inventore del ‘New Jersey Sound, che prende il nome della terra da cui proviene e che ha segnato il passaggio tra la disco music e la house. Il festival si svolge all’interno di Temporanea (dove l’accesso è gratuito il 17 e il 18 maggio) e il Binario Centrale a pagamento. Biglietti e informazioni su www.geminifestival.com

Pierfrancesco Pacoda