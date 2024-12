"Godermi meglio il tempo libero"

"Sarebbe bellissimo avere la pace nel mondo". È questo uno dei primi pensieri che Giovanni De Luca elabora pensando all’inizio del 2025, ricco di nuovi propositi e di tanti pensieri rivolti non solo a se stesso ma pure a un mondo in sofferenza: "La salute è importante, quindi vorrei impegnarmi per dimagrire seriamente – continua –. Mi piacerebbe anche dedicarmi di più al tempo libero e darsi la possibilità di godersi di più la vita ed è qui che rientra anche la pace nel mondo". Mancano tre giorni al primo gennaio e intanto il periodo di Natale " ha portato uno spirito armonioso e sereno a casa mia", sottolinea De Luca.