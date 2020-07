Stretta nei confronti dei furbetti dell’abbandono dei rifiuti, che, a cominciare dal Comune di Castello d’Argile, oltre a essere multati, verrano ‘messi alla gogna’ sui social. Le immagini estrapolate dalla telecamere, che li immortalano mentre lasciano la spazzatura in strada, verranno pubblicate sul profilo Facebook dei berretti bianchi. La decisione è arrivata dopo che il comandante Massimiliano Galloni ha comunicato al sindaco Alessandro Erriquez di aver multato quattro persone con una sanzione di 120 euro...

Stretta nei confronti dei furbetti dell’abbandono dei rifiuti, che, a cominciare dal Comune di Castello d’Argile, oltre a essere multati, verrano ‘messi alla gogna’ sui social. Le immagini estrapolate dalla telecamere, che li immortalano mentre lasciano la spazzatura in strada, verranno pubblicate sul profilo Facebook dei berretti bianchi. La decisione è arrivata dopo che il comandante Massimiliano Galloni ha comunicato al sindaco Alessandro Erriquez di aver multato quattro persone con una sanzione di 120 euro ciascuno per l’abbandono di rifiuti. L’iniziativa verrà estesa anche alle altre sette amministrazioni della Reno Galliera. I volti dei trasgressori verranno coperti, ma le istantanee serviranno come monito per tutti coloro che potrebbero soltanto pensare di fare la stessa cosa. Il comandante Galloni illustra la situazione: "L’abbandono di rifiuti è purtroppo un fenomeno molto comune, originato spesso anche solo da pigrizia, ma che determina costi importanti che ricadono sulla intera collettività. La sinergia con l’Ufficio Tecnico di Castello d’Argile – osserva – e l’utilizzo abbinato della videosorveglianza tradizionale e del nuovo sistema di lettura targhe ha portato i primi risultati, con quattro persone riprese dalle telecamere e sanzionate in una sola settimana, risultati che si affiancano a quelli ottenuti con i controlli sul campo che facciamo da tempo in collaborazione con guardie ecologiche su tutti i comuni dell’Unione Reno Galliera. Parliamo di oltre un centinaio di verbali nel solo ultimo anno".

Il personale dell’ufficio tecnico comunale è stato incaricato del monitoraggio del territorio. Individuati gli abbandoni li ha subito segnalati ai berretti bianchi e gli agenti, visionando le telecamere di videosorveglianza, hanno individuato i modelli dei veicoli dai quali sono scesi i responsabili. "D’accordo con il sindaco Alessandro Erriquez – prosegue Galloni – abbiamo pensato di pubblicare le immagini dei trasgressori sulla nostra pagina istituzionale Facebook, per far sapere che questi comportamenti incivili non vengono tollerati e per far crescere nei cittadini la consapevolezza che i controlli vengono fatti con sistematicità e i responsabili sanzionati". Il sindaco di Castello d’Argile Alessandro Erriquez è d’accordo: "Non intendiamo arretrare di un millimetro nella lotta al fenomeno degli abbandoni. La stragrande maggioranza delle persone assume atteggiamenti corretti, sanzionare chi sbaglia è un atto di giustizia. Gli investimenti fatti sulla tecnologia ci stanno aiutando e presto arriveranno nuove telecamere in vari punti sensibili del Comune".

Matteo Radogna