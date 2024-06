GoGoBo, quinta edizione all’insegna dell’amore. C’è la band The Notwist

È tutto pronto per GoGoBo, il festival musicale che quest’anno si trasferisce alla Link Arena (via Fantoni) venerdì e sabato. ‘La stagione dell’amore’, dal celebre brano di Franco Battiato, è il claim di questa quinta edizione. Una line-up variegata, dal cantautorato al funk, dall’afrobeat all’elettronica: tanti gli artisti che si alterneranno su tre palchi diversi, due outdoor e uno indoor, per vivere il festival fino a notte fonda. Venerdì, tra i nomi in cartellone, il cantautore e musicista Marco Castello. Ma anche la band Savana Funk assieme al celebre produttore Gaudi, poi Jolly Mare, TERR, Il Mago del Gelato, Dj Rocca, Sandri e Chiara Cami. Sale l’attesa sabato per The Notwist, band tedesca multiforme e poliedrica. E ancora: i Dengue Dengue Dengue, Toy Tonics Jam, gli Oracle Sisters, Eatherette, Nikita Voguel e Pocodigiorgio. Biglietti disponibili su Dice, info: www.gogobo.it.

fra.mor.