Goldings, Bernstein e Stewart star alla Cantina Bentivoglio

Febbraio sta scivolando via, non prima di lasciare in dote, alla Cantina Bentivoglio, tre concerti. Si parte stasera alle 22 con tre pilastri del jazz internazionale: Larry Goldings, Peter Bernstein e Bill Stewart, festeggiano oltre trent’anni come trio. Trent’anni sono quasi un’eternità in termini jazzistici, ma il trio non mostra segni di stanchezza, anzi, la capacità di rinnovarsi è sempre la stessa. Con alle spalle numerose tournée e registrazioni, l’ultima delle quali Perpetual Pendulum, il sodalizio musicale tra Goldings, Bernstein e Stewart incarna quanto di meglio il classico organ trio può offrire in termini di groove, ricchezza sonora e interplay.

Domani, invece, sempre alle 22, torna il Laboratorio Orchestrale Bologna in Jazz. La formazione è diretta da Michele Corcella e composta da una serie di affermati strumentisti ai quali si affiancano alcuni studenti del Conservatorio G. B. Martini. Segno distintivo del Laboratorio è la continua scrittura di nuove composizioni, che saranno presentate a ogni singolo concerto, consentendo al pubblico di assistere sempre all’esecuzione di prime assolute. Corcella (foto), compositore e arrangiatore dalle molteplici collaborazioni in ambito jazzistico e classico, vanta un sodalizio artistico particolarmente produttivo col pianista Glauco Venier ed Enrico Pieranunzi. Giovedì 23, invece, ecco Enzo Pietropaoli Quartet & Cristina Renzetti con Yatra songs, un repertorio di dieci brani di Pietropaoli che Renzetti ha interpretato con uno spirito innovativo rispetto alle versioni originali. Il lavoro è completato da Because dei Beatles e Pedro Pedreiro di Chico Buarque nella versione italiana resa celebre da Enzo Jannacci.