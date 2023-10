Golena San Vitale. Visita guidata lungo il Reno

Per aprire la stagione autunnale dei tour Giapp (Gestione integrata delle aree protette della pianura) – ‘Natura di pianura’, oggi a Calderara, è in programma la visita guidata alla Golena San Vitale. La visita dura circa due ore e il ritrovo è stato fissato alle 10 in via Aldina. "Effettueremo – spiegano gli organizzatori – un tour lungo il fiume Reno, tra habitat di interesse comunitario e note di ecologia fluviale. Tutto ciò nella suggestiva cornice autunnale del bosco golenale". E aggiungono: "Ricordiamo poi che le esperienze di conservazione della natura della pianura che si stanno maturando nell’ambito delle attività Giapp, riguardano anche la salvaguardia di specie vegetali acquatiche rare. Che stiamo cercando di moltiplicare in condizioni semi-naturali all’interno dell’area di riequilibrio ecologico della Bora a San Giovanni".