Gomme dei suv sgonfiate a Bologna, tornano gli ecovandali in Saragozza

Bologna, 25 febbraio 2024 – A cadenza quasi semestrale, gli ‘ecovandali’ tornano in azione in zona Saragozza. La scorsa notte, per la terza volta da un anno a questa parte, diversi suv si sono ritrovati uno pneumatico tagliato e, sotto il tergicristallo, un foglio a rivendicare l’azione: “Non ce l’abbiamo con te – si legge –, ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa in città ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri”.

Conseguenze tra cui “polveri sottili” e “collisioni mortali”, queste ultime causate anche dal fatto, si legge sempre nel foglio di rivendicazione, che “i conducenti dei suv sono più propensi a correre rischi sulla strada, perché si sentono più sicuri al loro interno”, teoria quest’ultima che sarebbe emersa da “vari studi”. In calce, vi è un sito internet su cui si invita a ottenere ulteriori informazioni (ma che, digitato, risulta impossibile da raggiungere).

Fatto sta che il risveglio è stato amaro per diversi proprietari di auto del quartiere: in particolare, le vie più colpite sono state Breventani, Giacobbi, Albergati, Roncati e limitrofe.