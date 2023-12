Bologna, gomme sgonfiate ai Suv: ambientalisti in azione

Bologna, 14 dicembre 2023 - Un’altra sorpresa, amara, per i residenti della zona di porta Saragozza che questa mattina si sono svegliati trovando le ruote delle loro auto, nelle maggior parte dei casi Suv, sgonfie. Si tratta di un altro colpo messo a segno dal gruppo ambientalista 'Tyre Extingushers', come si legge a margine del foglio A4 lasciato sulle vetture dove viene anche spiegato il motivo del gesto. “Non ce l’abbiamo con te – così il volantino – ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare in città un’auto enorme come questa ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri. L’utilizzo dei Suv nei centri urbani ha reso le città più pericolose e inquinate. Le polveri sottili nell’aria uccidono migliaia di persone ogni anno (60mila solo in Italia) e la tua auto purtroppo contribuisce a queste morti. Non solo, i Suv hanno più probabilità di uccidere le persone nelle collisioni e non solo per la loro stazza”.

Un blitz simile era stato compiuto lo scorso giugno, sempre in quella zona, dove a essere sgonfiate erano state le gomme di circa 70 Suv.

"Abbiamo solo sgonfiato – continua il volantino – uno pneumatico (con un’innocua lenticchia), non abbiamo fatto nessun altro danno. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un’auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare. Ormai quest’auto ce l’hai, ma per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici”.

Alcuni automobilisti, non accorgendosi delle ruote sgonfie, hanno percorso alcuni metri danneggiando anche il cerchione.