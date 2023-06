Gondry: "La creatività è un’idea che gioca"

di Benedetta Cucci

’The book of solutions’ è l’ultimo film di Michel Gondry e oggi sarà mostrato al cinema Arlecchino alle 15 alla presenza del regista francese che nel 2005 vinse l’Oscar per la migliore sceneggiature di ‘Se mi lasci ti cancello’ e che nel suo cinema ha spesso esplorato quel dualismo tra essere e sognare dove il vortice cerebrale la fa da padrone e che in questa ultima opera è splendidamente raccontato. Anche se, come ci tiene a dire, "la storia che racconto riguarda me, ma si riferisce a un breve periodo della mia vita in cui decisi di occuparmi anche della post-produzione di uno dei miei film e del problema che ho dovuto affrontare e che potrei definire ’mortale’...". E poi: "Si tratta di ’Mood Indigo-La schiuma dei giorni’ e quello che successe mi spinse a esplorare nuove possibilità, uscendo dal mio tracciato personale. Non mostro quindi come lavoro solitamente, ma certamente come creo nuove idee da inserire nei film".

Ed ecco, senza particolarmente spoilerare, la storia raccontata in questa commedia-dramma esilarante, un Gondry all’ennesima potenza. Al centro della storia Marc (Pierre Niney), giovane cineasta che, nonostante la riluttanza dei suoi produttori, decide di portare a termine il suo film. Parte per un villaggio nelle Cevenne, nel sud est della Francia, con la sua squadra di lavoro. Ad ospitarlo c’è sua zia Denise. Una volta lì tutto cambia: la sua creatività si libera e viene travolto da un vortice di idee e immagini che lo trascinano in caos mentale che ricade naturalmente sulla sua scarna troupe, in particolare assistente e montatrice che rappresentano due madri, alle prese coi capricci del regista ‘geniale’ in totale delirio di onnipotenza.

"Ci tengo a sottolineare che questo non sono io – ribadisce il regista –: è una critica, come l’autoritratto di un pittore che non è narcisismo, perché parlare di se stessi è parlare di un tema che si conosce benissimo con la possibilità di mettere insieme le tante incongruenze…". Infine un’idea di cosa per lui può essere fare cinema, il processo creativo: e prende a prestito Brian Wilson dei Beach Boys e il mitico disco Pet Sounds. "Ho visto questo documentario dove lui si rinchiuse in studio per fare l’album e dove raccontava che per comporre puntava due dita esterne sulla tastiera e lasciava le altre giocherellare con la melodia… si parte da un’idea che si ha in testa e si vede dove si va e come questa idea si possa ripercuotere sul lavoro nel tempo".