Gonella, l’assassino resta nell’ombra. I test sul dna non risolvono il giallo

L’assassino di Stefano Gonella continua a restare nel buio. Non sono infatti emersi elementi significativi dopo la riapertura delle indagini sull’omicidio irrisolto di Gonella, lo studente-lavoratore ventiseienne di Bergamo ammazzato a coltellate all’alba del 24 settembre 2006 nella sua casa di via Passarotti.

Il pm Gabriella Tavano aveva riaperto l’inchiesta un anno fa, come rivelato dal Carlino, per effettuare nuovi e più approfonditi esami sul dna, comparando il profilo genetico delle tracce trovate sulla scena del crimine con la banca dati delle forze dell’ordine che in questi vent’anni ha acquisitivo migliaia di profili. La speranza degli inquirenti, in procura e nella squadra mobile della polizia, è sempre rimasta quella di dare un volto e un nome al killer nonostante il passare del tempo.

Purtroppo, però, dalla comparazione dei dna non sarebbero emersi elementi in grado di dare una volta alle indagini e così il pm , a malincuore, ha chiesto ancora una volta l’archiviazione. Dell’assassino, sulla base delle testimonianze di un vicino di casa di Gonella e del coinquilino che stava dormendo e venne svegliato quella notte, fu realizzato un identikit, ma le indagini non riuscirono mai ad abbinargli un nome: si descrisse una persona alta 1,80, sui trent’anni, fisico esile, capelli lunghi lisci, carnagione olivastra, probabilmente italiano. Unico segno particolare, una fossetta sul mento. Quel giovane probabilmente fu incontrato da Gonella, che studiava in città e allo stesso tempo lavorava come portiere d’albergo, proprio la notte del delitto. I due forse non si conoscevano da prima e questo elemento ha reso particolarmente difficili le indagini. Nel 2010 gli accertamenti ripresero, approfondendo le utenze telefoniche, ma anche in quel caso non si arrivò a niente. Ora arriva una nuova archiviazione (manca solo il passaggio dal gip). Ma gli inquirenti non chiuderanno mai il caso: se in futuro si presenterà qualche elemento nuovo, ad esempio una testimonianza anche in forma anonima, tenteranno certamente di stanare il killer.