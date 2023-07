Goran Bregović a Marzabotto, l'Energia della Wedding and Funeral Orchestra al Poggiolo

Goran Bregović si esibirà sabato prossimo a ’Il Poggiolo - Rifugio Re_Esistente’, nel Parco di Monte Sole.

La terza giornata di ’Reno Splash 2023’, il festival antirazzista che promuove il rispetto e lo scambio tra le culture di tutto il mondo attraverso la musica, porterà in un luogo simbolo dell’antifascismo Bregović e la sua Wedding and Funeral Orchestra. Uno dei più riconoscibili e riconosciuti compositori balcanici moderni torna in Italia per regalare al pubblico un concerto storico.

Capaci di riuscire nella missione impossibile di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno, questi strumentisti cresciuti nella tradizione gitana portano in scena un melting pot di stili e generi.

Sabato prossimo sarà proposto un mix degli storici successi di Goran Bregović, oltre a brani tratti dai suoi album più recenti, con imperdibili anticipazioni del suo nuovo progetto. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente, carico di energia e dinamismo.

Bregović si aggiunge a una line-up già ricca di artisti reggae internazionali e italiani di Reno Splash: Anthony B, Mellow Mood, Paolo Baldini, Mungo’s Hi Fi, Nico Royale, Cico & Mama Afrika, Paulinho, Solomon B, Duo Bucolico. Una selezione che rappresenta un mix cosmopolita, dalla Reggae Music all’hip hop, passando per musica folk, balcanica e funk.

Il concerto è frutto di un importante lavoro di collaborazione tra il festival Crinali, Reno Splash, l’Unione Comuni Appennino Bolognese, il Comune di Marzabotto, il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, Ozono Factory Aps e Poggiolo Rifugio Re-Esistente.