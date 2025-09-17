‘Governare Bologna’. Gioie e fatiche raccontate da quattro amministratori

‘Le gioie e la fatica di governare Bologna’ è il titolo di una serie di incontri aperti al pubblico che vedrà come protagonisti quattro amministratori della città: Walter Vitali, Giovanni Salizzoni, Virginio Merola e Annamaria Cancellieri. Quattro appuntamenti dedicati a esplorare le responsabilità, i successi e le sfide di chi ha amministrato la città nel corso del tempo.

Il primo evento si terrà lunedì 29 settembre 2025 e vedrà come protagonista Walter Vitali, ex sindaco di Bologna dal 28 febbraio 1993 al 30 giugno 1999 e senatore della Repubblica dal 30 maggio 2001 al 14 marzo 2013, mentre nel corso della XVI legislatura è stato membro della prima Commissione Affari Costituzionali. L’incontro con Walter Vitali si svolgerà nell’aula magna di Confindustria Emilia, in via San Domenico 4, alle 17,30 e sarà un’occasione per confrontarsi direttamente con chi è stato al timone dell’amministrazione bolognese, raccogliendo aneddoti, riflessioni e prospettive dal punto di vista di un ex protagonista della politica locale. L’incontro mira a creare un momento di scambio e dialogo, offrendo al pubblico una visione più profonda del ruolo di governatore della città, con tutti i suoi oneri e onori.

Dopo Vitali sarà la volta di Giovanni Salizzoni, ingegnere che ha amministrato la città in qualità di vicesindaco dal 1999 al 2024, arrivato a Palazzo d’Accursio con la giunta di Giorgio Guazzaloca. La conversazione con Salizzoni si terrà lunedì 6 ottobre.

A seguire, lunedì 13 ottobre, Virginio Merola, primo cittadino dal 2011 al 2021, attualmente riveste la carica di deputato per il PD. L’ultimo appuntamento è lunedì 20 ottobre con Annamaria Cancellieri, commissario straordinario della città dal 2010 al 2011 è stata, tra i diversi incarichi, ministro dell’Interno del governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013) e ministro della Giustizia del governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014).